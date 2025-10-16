澳門銀河名廚盛宴｜齊集11位中港日韓意名廚、共12粒米芝蓮星星！限定3場 每位$1,312起

車壇盛事「澳門格蘭披治大賽車」將於11月13-16日舉行，於這個周末，澳門銀河將會再次舉辦「Tatler Off Menu」盛宴！11位來自全球各地、享譽國際的星級名廚將會聚首一堂，當中不少更獲《米芝蓮指南》、「亞洲 50 最佳餐廳」、「世界 50 最佳大獎」及 Tatler Best等權威榜單肯定，為賓客帶來一場難忘的美食體驗。10月26日前購票更可享8折早鳥優惠，每位只需澳門元1350.5起，約港幣$1,312。

聯合國教科文組織於2017年將澳門評定為「創意城市美食之都」，而「Tatler Off Menu」自2023年首次舉辦以來，每年都成為當地最受矚目的美食盛事之一。今年活動將於11月14及15日舉行，分為3場盛宴：首日為晚宴，次日則設午宴及晚宴。合共11道菜式的餐單靈感源自「海洋」、「天空」與「陸地」三大自然元素，融合各自的風味、質感與食材，打造一場跨越感官與想像的美食之旅。

海洋

● 宮川政明 – 鮨 宮川（北海道）米芝蓮三星

● 徐涇業 – 壹零貳小館（上海）米芝蓮二星

● Aditya Muskita – ESA（雅加達）Tatler Best印尼

天空

● 陳植強 – 風味居（澳門）米芝蓮二星

● Varun Totlani – Masque（孟買）亞洲50最佳餐廳#19

● Min-Chul Kang – KANG MINCHUL Restaurant（首爾）米芝蓮一星

陸地

● Hiroyasu Kawate – Florilège（東京）米芝蓮二星

● 鄭永麒 – VEA （香港）米芝蓮一星

● Marino D’Antonio – 8½ Otto e Mezzo BOMBANA（澳門）米芝蓮一星

甜品

● Fabrizio Fiorani – Zucchero X Fabrizio Fiorani（羅馬）世界50最佳大獎「亞洲最佳甜點主廚」

● 任樂軒 – 星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」（澳門）Tatler Best香港及澳門「最佳甜點主廚」

雞尾酒

Ajit Gurung - The Savory Project（香港）亞洲50最佳酒吧#32

Billy Choi - 君度橙酒「瑪格麗特調酒大賽」香港區冠軍

單是數「米芝蓮星星」已經有12粒，還有「亞洲50最佳」、「世界50最佳」，每位$1,312，似乎性價比很高，所以星期六（11月15日）晚餐的門票已經售罄！

「澳門銀河」呈獻「Tatler Off Menu」

活動日期及時間：2025年11月14日（星期五）6:30pm-10:30pm；2025年11月15日（星期六）12nn-3pm、6:30pm-10:30pm

場地：「澳門銀河」2樓悅濤廊

門票價格：

雙人套票 - 澳門元 3,376（早鳥優惠 澳門元 2,701）

四人套票 - 澳門元 6,752（早鳥優惠 澳門元 5,402）

六人套票 - 澳門元 10,128（早鳥優惠 澳門元 8,103）

套票包括

● 活動入場，並於池畔的餐桌用餐（座位安排將由工作人員決定）

● 享用以天空、海洋與陸地為主題的賞味菜單（3道前菜、6道主菜、2道甜點）

● 每人可享指定雞尾酒或無酒精特飲一杯

● 含10%服務費

八人池畔小屋套票 - 澳門元13,504（早鳥優惠 澳門元 10,804）

套票包括

● 於池畔小屋用餐

● 享用以天空、海洋與陸地為主題的賞味菜單（3道前菜、6道主菜、2道甜點）

● 每人可享指定雞尾酒或無酒精特飲一杯

● 10%服務費

訂票網址：https://www.galaxymacau.com/zh-hant/vshTRE9mMX/