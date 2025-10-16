  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

16/10/2025

京都teamLab正式開業｜京都駅行7分鐘就到！全日本最大+超過50個展區+日本初公開作品

#日本 #玩樂旅遊熱話 #去旅行 #旅遊世界 #京都 #teamLab #京都teamLab #打卡 #日本打卡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　即將踏入秋天，又是去京都睇紅葉的季節。在京都，日間的時候有數之不盡的景點可以去參觀，但入黑後，除了食飯，就想不到有甚麼活動了！京都teamLab Biovortex剛剛開業，營業時間至晚上9時。如果住京都，夜晚沒有地方去，可以考慮到teamLab打打卡！就算住大阪，都可以玩完坐JR離開，因為只需7分鐘就行到京都駅！

 

　　京都teamLab Biovortex於10月7日正式開業，佔地10,000平方米，有超過50個展區，是全日本最大的teamLab美術館。館內展出多件首次公開的作品，包括《開いた宇宙の永遠の存在の中のメガリス／Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》及《生と回帰の無常の抽象／Transient Abstract Life and Return》，還有在首次登陸日本的《質量も形もない彫刻／Massless Amorphous Sculpture》。

 

首次登陸日本的《質量も形もない彫刻 / Massless Amorphous Sculpture》，是利用肥皂、水及空氣創作的展品。（圖片來源：teamLab）

 

《開いた宇宙の永遠の存在の中のメガリス / Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》（圖片來源：teamLab）

 

《生と回帰の無常の抽象 / Transient Abstract Life and Return》（圖片來源：teamLab）

 

《変容する連続体 / Morphing Continuum》（圖片來源：teamLab）

 

《呼応する小宇宙 - 固形化された光 / Resonating Microcosms - Solidified Light》（圖片來源：teamLab）

 

《永遠の今の中で連続する生と死 / Continuous Life and Death at the Now of Eternity》（圖片來源：teamLab）

 

《内に秘めた輝き / Silent Radiance Within》（圖片來源：teamLab）

 

《呼応するランプの森：One Stroke - a Year in the Mountains / Forest of Resonating Lamps: One Stroke - a Year in the Mountains》（圖片來源：teamLab）

 

　　除了多件非常適合打卡的沉浸式藝術品外，還有以「用身體去認識世界，立體地思考」為概念的立體思考運動空間「運動の森」，大家可以活動一下身體，隨著光影及聲音的變化彈跳，沉浸在4次元的世界內！

 

《あおむしハウスの高速回転跳ね球 / Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House》（圖片來源：teamLab）

 

《イロトリドリのエアリアルクライミング  / Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds》（圖片來源：teamLab）

 

《坂の上のつぶつぶの滝 / Waterfall Droplets, Flowing Down a Slope》（圖片來源：teamLab）

 

京都teamLab Biovortex

地址：京都市南区東九条東岩本町21-5

營業時間：9am-9pm（最終入場時間7:30pm）

門票：大人 3,400円起（票價會隨日期及時間有所不同）、中學生 2,800円、小童（4-12歲）1,800円

網址：https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto/

 

 

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#日本 #玩樂旅遊熱話 #去旅行 #旅遊世界 #京都 #teamLab #京都teamLab #打卡 #日本打卡
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk