維港海上大巡遊︱市集紀念品、遊戲、餐飲，門票包$20優惠券＋萬聖節送糖果

「維港海上大巡遊」將於10月25日登場，香港著名創意品牌AllRightsReserved（ARR）策劃之下，除了四個IP角色包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟和POP MART旗下LABUBU，將化身巨型海上充氣雕塑，位於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）的收費「巡遊市集」亦將正式開放，全日食買玩，即睇有咩嘢買同好食鎖定目標鎖定目標 GO！

Read more

10月維港海上大巡遊｜多啦 A 夢、LABUBU、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街巨型充氣雕塑，中環市集+主題餐飲＋早鳥門票攻略

維港海上大巡遊 X 香港美酒佳餚巡禮 ︰多啦A夢、LABUBU打卡美食盛宴10.26日限定三場

買．巡遊市集首發獨家紀念品

Fans來到巡遊市集一定買唔停手，現場有一系列多元化的國際級IP主題紀念品，包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街、Netflix史上最受歡迎電影《KPop獵魔女團》；影集《怪奇物語》與《魷魚遊戲》；來自全球著名《花生漫畫》中的SNOOPY與其他經典角色；以及慶祝40週年的TOLO元祖橡皮鴨。而巡遊市集的進場人士，可參加各全球限量300套的多啦A夢及SNOOPY的原木雕塑網上抽選，詳情將於之後公布。

市集限定多啦A夢紀念品

巡遊市集的進場人士，可參加各全球限量300套的多啦A夢及SNOOPY的原木雕塑網上抽選。

巡遊市集的進場人士，可參加各全球限量300套的多啦A夢及SNOOPY的原木雕塑網上抽選

市集限定全球著名《花生漫畫》中SNOOPY與其他經典角色紀念品

左︰KAWS & 芝麻街產品；右︰《KPop獵魔女團》珍藏系列獨家於「巡遊市集」首發，包括收藏卡、15CM高的公仔盲盒、Derpy與Sussie毛絨鎖匙扣。

TOLO元祖橡皮鴨更特別推出一系列海洋動物主題造型鑰匙扣，包括鯊魚、海象等。

留意，巡遊市集門票需購票入場，將於10月20日下午6時起KLOOK開售，成人票由港幣70元起，小童票為港幣40元，數量有限，售完即止。另設即場門票，視乎當日現場情況發售。所有門票均附送價值港幣20元的紀念品優惠券，可於11月1日或之前於「巡遊市集」快閃店使用。門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲及遊戲攤位等須另行付費。

門票開賣時間：10月20日下午6時起

售票網站：https://s.klook.com/waterparade

玩．TOLO元祖橡皮鴨、NETFLIX、麥當勞角色遊戲攤位

現場除有多個打卡位，更有四個遊戲攤位包括麥當勞經典角色滑嘟嘟、Netflix熱播影集《怪奇物語》，以及TOLO元祖橡皮鴨。所有遊戲攤位將實施限制遊玩次數安排，每位持票人士當日每個遊戲最多可參與兩次。參加者只需支付港幣$60，即可挑戰滑嘟嘟及《怪奇物語》攤位；而TOLO元祖橡皮鴨攤位則為港幣$50。現場接受電子支付方式。留意，市集門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。

食．獨家主題餐飲

市集點少得美食，Fans必食多啦A夢和KAWS & 芝麻街主題甜點，包括卷蛋、冬甩、豆沙包、雪糕、乳酪飲品等甜點，均飾以角色經典表情或特徵，造型可愛又充滿玩味。亮點餐點如多啦A夢主題豆沙包配雪糕，以及KAWS & 芝麻街造型獨特的冬甩，連同杯具與包裝也採用特別設計。

市集與閣樓釀造合作推出多款IP獨家設計主題罐裝汽水，現場亦供應熱狗、肉丸等多款輕食

《熊貓香港親友會》郵筒 重現本地熊貓專屬IP

市集更特設《熊貓香港親友會》郵箱，現場將免費提供實體明信片，市民和旅客可寫上祝福語，並投入以熊貓設計的郵筒，寄往世界各地廣邀親友到訪香港；實體明信片數量有限，但參觀者只需掃描郵箱上的QR code，並開啟定位功能，即可在線上撰寫電子明信片，並即時傳送祝福予親友。

萬聖節限定活動

10月31日萬聖節當日特設 Trick-or-Treat活動，若進場觀眾以本次參與的IP角色造型到訪，更可獲得萬聖節糖果等紀念品，並於市集攤位體驗應景互動與驚喜。

維港海上大巡遊

日期︰ 2025 年 10 月 25 日（星期六）至 11 月 1 日（星期六）

四座巨型海上充氣雕塑率先登場作「公開展示」（10 月 25 日起）

地點：金鐘添馬公園對開海域

「巡遊市集」（10 月 25 日至 11 月 1 日）

地點：中西區海濱長廊中環段（毗鄰添馬公園）

「海上巡遊日」（11 月 1 日）

地點：維港兩岸

購票平台 KLOOK https://s.klook.com/waterparade

官方網站 https://waterparade.com/