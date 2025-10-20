AlipayHK x 香港快運 限時優惠78折起！20+航點適用：東京、大阪、釜山、曼谷、台北、富國島

AlipayHK聯乘香港快運今日（10月20日）推出限時優惠，由即時起到10月23日，透過AlipayHK手機應用程式的指定頁面，領取香港快運專屬優惠碼和限量禮券，再經香港快運官網或手機應用程式，預訂從香港出發的精選航點來回機票，結賬時輸入相關優惠碼並選擇以AlipayHK付款，即可享低至78折優惠！如果領取並使用$100的AlipayHK的限量禮券，就可以慳更多！

這次聯乘優惠覆蓋超過20個熱門航點，當中包括東京（成田／羽田）、大阪、台北、曼谷，以及近期人氣急上升的富國島，旅遊日期由2025年10月30日至2026年1月31日（小松航點的旅遊日期至2026年1月7日），可以買定機票睇紅葉、過聖誕或除夕倒數！

78折航點

中國內地：北京（大興）（PKX）、寧波（NGB）、貴陽（KWE）

日本：東京（羽田）（HND）

馬來西亞：亞庇（沙巴）（BKI）、吉隆坡（梳邦）（SZB）、檳城（PEN）

韓國：釜山（PUS）、大邱（TAE）

8折航點

日本：小松（KMQ）、大阪（關西）（KIX）、東京（成田）（NRT）

台灣：高雄（KHH）、花蓮（HUN）、台北（TPE）

泰國：曼谷（蘇凡納布米）（BKK）

越南：峴港（DAD）、河內（HAN）、芽莊（CXR）、富國島（PQC）

用戶可以到指定頁面（https://alipayhk.co/3KKJCDK），領取香港快運專屬優惠碼。

記得順手搶$100限量禮券。

另外，AlipayHK更準備了多重旅遊著數：於10月份內，在日本、韓國或泰國以AlipayHK完成首兩筆消費，即可賺取100倍A. Point積分（相等於10%回贈）；網上旅遊或跨境消費累積滿2萬元，更可賺取10萬A. Point！此外，AlipayHK平台內「旅遊」頁面提供各式海外商戶折扣券，涵蓋日本的BicCamera、三井購物公園、大國藥妝，以及韓國的OLIVE YOUNG、Starbucks、ABC-MART、新世界百貨、首爾汝矣島現代百貨、樂天免稅店、emart24超市、GS25與CU便利店等人氣商戶，配合日本隨機立減報名券，用戶更可享10筆隨機立減優惠，每筆消費最高可節省18,888円！

AlipayHK

Facebook：https://www.facebook.com/AlipayHongKong/

領取優惠頁面：https://alipayhk.co/3KKJCDK