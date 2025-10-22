渣打藝趣嘉年華11月回歸︱巨型木偶夜光巡遊，維園免費互動攤位

渣打藝趣嘉年華11月回歸！今年活動以意大利經典童話《木偶奇遇記》為創作藍本，將於11月29至30日於銅鑼灣舉行，焦點推介睽違七年的「夜光巡遊」，5隻巨型燈籠偶及8件華麗的嘉年華服飾於銅鑼灣利園區街頭耀目登場。除此之外，一連兩日維園將舉行互動藝術攤位、現場故事演講、非洲鼓樂坊、活力澎湃嘅舞台表演、巨型木偶見面會及千件藝術作品展覽，秋天玩樂好去處。

在巨型木偶見面會中，巨型木偶將會驚喜現身，與大小朋友見面和合照。

渣打藝趣嘉年華昂然邁進第25年，今年將以意大利經典童話《木偶奇遇記》為主題，經典角色將會從童話故事中闖進現實。大家一齊見證皮諾丘能否願望成真，學懂成為一個誠實、有愛心和勇氣的小孩，與老木匠一同尋找回家之路。

2013年首次舉行後，睽違七年載譽重臨的「夜光巡遊」令人期待。

焦點之一的夜光巡遊將於11月29日周六晚上8時30分在利園區隆重舉行，由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，延伸至希慎廣場折返。13組香港藝術家傾力製作5隻巨型燈籠偶及8件華麗的嘉年華服飾，包括《木偶奇遇記》故事中繃繃跳的皮諾丘、和藹可親的老木匠、長長尾巴的狡猾狐狸、激起爆炸性水花的大鯨魚等，配合閃亮的舞蹈表演交織著悅耳的旋律。市民可以近距離一睹本地年青藝術家獨具匠心的工藝，細賞故事裏目眩神迷的光影世界，而且入夜後的巨型木偶璨爛奪目，打卡一流。

一連兩天免費的精采節目，除了重頭戲巨型木偶巡遊及璀璨奪目的夜光巡遊，維園將舉行17個互動藝術攤位、現場故事演講、非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊無間斷的舞台表演，以及逾1,000件賞心悅目的藝術作品展覽，活動免費入場，無須門票，最啱一家大小同樂。

每年渣打藝趣嘉年華都是大製作，今年參與藝術創作青少年人數超過1,500人，參與巡遊超過500人涉及超過100所學校及青年團體及134組藝術單位。為準備是次盛會，籌備時間（製作藝術品及排練舞蹈）超過13,500小時，單是巡遊服飾及木偶達515件，而參加活動義工人數超過600人，的確人才濟濟！

渣打藝趣嘉年華 2025

日期：2025年11月29及30日（星期六及日）

時間： 早上10時至下午5時

地點： 銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

渣打藝趣嘉年華 2025 — 夜光巡遊

日期：2025年11月29日（星期六）

時間：晚上8時30分至10時

地點：由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返

渣打藝趣嘉年華 2025 — 壓軸巡遊

日期： 2025年11月30日（星期日）

時間： 下午2時30分至下午4時

地點： 由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返

免費入場，無須門票

www.scartsinthepark.com