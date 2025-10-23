  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

23/10/2025

《破‧地獄》效應熱潮：九龍殯儀館重陽節開放日，信眾親身體驗儀式

#香港好去處 #玩樂旅遊 #重陽節 #九龍殯儀館 #破地獄
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　去年由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康等人主演的本地電影《破‧地獄》深受歡迎，而且改變了以往人們對殯儀行業的忌諱，變得「大吉大利、百無禁忌」。在周三（29日）九龍殯儀館舉行開放日，讓大眾巿民沉浸式了解在殯儀每一項儀式的意義。重陽節有一日假期，可以選擇這另類節目增添節日氣氛。

 

Read more：香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」門票將於10月22日起發售！展出250件超過2000年文物：圖坦卡門巨像、貓木乃伊

 

　　近日，九龍殯儀館Facebook專頁介紹是次於重陽節舉行的活動，對於之前在盂蘭法會上的儀式體驗大受歡迎，大家近距離看到破地獄儀式，還有詳細講解，所以今次再度舉辦活動讓更多巿民體驗破地獄儀式。

 

 

　　電影《破‧地獄》讓大家百無禁忌大談生死，而且能以輕鬆的心態去了解背後文化，電影去年上映後不少團體也舉辦活動，讓巿民近距離接觸「死亡話題」，引發人們對生命和死亡的深刻反思。「活現香港」曾經與東華三院聯手推出《破‧地獄》場景遊，把電影以及旅遊、歷史文化一齊推廣。隨著電影推出加長版本，「活現香港」再度籌辦兩個場景遊的「加場版」，每次活動也吸引不少人參與。而歌手鄺旨呈亦曾經在九龍殯儀館舉行《走先啦…音樂會》，概念新穎，立即引起樂迷關注。

 

 

2025九龍殯儀館開放日詳情：

 

活動名稱：破地獄儀式體驗 

緣起與特色： 由於之前在元朗大樹下天后古廟舉辦的盂蘭法會中，「破地獄儀式體驗」反應熱烈，獲得巨大迴響。 

為讓更多民眾了解此儀式的深意，主辦單位決定於九龍殯儀館再次舉辦。

活動將由專人講解「破地獄」法門背後的慈悲意義，並開放特定時段讓信眾親身體驗。 

日期與時間： 2025年10月29日（星期三） 中午12:00 至 下午5:00 

地點： 九龍殯儀館 地下 景賢堂 （大角咀楓樹街1A） 

報名可上 RIPHK.com

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港好去處 #玩樂旅遊 #重陽節 #九龍殯儀館 #破地獄
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk