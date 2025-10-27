維港海上大巡遊／市集8大亮點：Labubu巨型海上充氣雕塑、攤位遊戲贏滑嘟嘟公仔、多啦A夢/KAWS & 芝麻街打卡美食

全球首創的「維港海上大巡遊」於上星期六（10月25日）正式揭幕，4大世界級人氣角色-——多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及Labubu的巨型海上充氣雕塑，將會於金鐘添馬公園對開海域亮相，記者首日在現場已經見到有不少市民及遊客來打卡。其實除了這些造型可愛的充氣雕塑外，旁邊的「巡遊市集」內更有多個打卡位、攤位遊戲、主題美食及pop-up store，多啦A夢、KAWS & 芝麻街、滑嘟嘟及Labubu的fans絕對不能錯過！

亮點1：四大人氣角色巨型海上充氣雕塑

這個毫無疑問是整個活動的重點，4個卡通公仔的造型都相當可愛，滑嘟嘟及Elmo坐在水泡上，多啦A夢及Labubu分別趴在豆沙包及冬甩上，顏色鮮艷矚目，以藍天及維港做背景，打卡無難度！大家想跟充氣雕塑合照的話，可以直接到海旁的位置，不用購票，影多啦A夢或Labubu問題不大，但滑嘟嘟及Elmo因為姿勢的問題，從「觀景台」拍攝的角度會好一點，不過要另外收費（「巡遊市集」入場費包一次觀景台體驗）。

在觀景台可以一次過正面影晒4個公仔，不過都要就角度，因為有很多樹！（攝影：Katty）

Labubu的位置非常好，在海旁已經可以影到。（攝影：Katty）

給大家作參考，從海旁（低角度）很難影到滑嘟嘟及Elmo。（攝影：Katty）

多啦A夢位於左端，加上造型「立體」一點，跟Labubu一樣比較易影得好。（攝影：Katty）

從觀景台拍攝的Elmo。（攝影：Katty）

從觀景台都不太看得到滑嘟嘟（可能肚腩太大！），唯有拿出玩攤位遊戲贏到的膠公仔來打個卡！（攝影：Katty）

亮點2：玩攤位遊戲贏禮物

活動設有收費區「巡遊市集」，場內設有多個攤位遊戲（當然每個遊戲要另外收費），包括滑嘟嘟、Netflix熱播影集《怪奇物語》（Stranger Things），以及TOLO元祖橡皮鴨，當中以滑嘟嘟最受歡迎！

最受歡迎的滑嘟嘟攤位遊戲，共有兩款，分別是「釣滑嘟嘟」及「拋波」，禮物有一點點不同。（攝影：Katty）

最多人玩的是這個「釣滑嘟嘟」，$60玩一次，有1分30秒時間釣。（攝影：Katty）

釣到6個就有大獎———超巨型滑嘟嘟毛公仔！（攝影：Katty）

由上至下是二、三、四獎，分別要釣到5、4、2個滑嘟嘟。（攝影：Katty）

非常精美的滑嘟嘟襟章。（攝影：Katty）

另一個滑嘟嘟攤位遊戲是玩拋波，$60有12個波，拋中有顏色的窿就中獎，大獎同樣是超巨型滑嘟嘟毛公仔。（攝影：Katty）

二獎滑嘟嘟毛公仔匙扣，很多fans都想要，但很難中！（攝影：Katty）

橡皮鴨攤位遊戲都是玩「拋波」，不過是乒乓波，不同顏色的碗代表不同獎品，$50有10個波，我覺得二獎的海盗橡皮鴨最可愛。（攝影：Katty）

《怪奇物語》（Stranger Things）攤位遊戲都是玩「拋波」，獎品是巨型食人花公仔。（攝影：Katty）

亮點3：KAWS & 芝麻街／多啦A夢主題美食

「巡遊市集」內設有美食專區，打卡首選是KAWS & 芝麻街人物造型的冬甩，以及多啦A夢造型卷蛋，就連紙杯紙碟都是特別為此活動而設計，很有心思。不過留意，部分食物每日限量供應，售完即止。

Bert、Ernie、Oscar、Elmo、Big Bird冬甩及乳酪飲品（Oscar是抹茶牛奶），各$68。（攝影：Katty）

多啦A夢fans必吃3款不同口味的卷蛋（各$68），另外還有雪糕杯（$58，附送湯羹一支）、豆沙包配雪糕（$78）及飲品（各$58）。（攝影：Katty）

亮點4：多啦A夢／橡皮鴨／Snoopy打卡位

場內有多個大大小小的打卡裝置，最矚目當然是多啦A夢及紅色的迷你多啦，另外還有橡皮鴨及Snoopy主題區。

巨型的充氣多啦A夢及迷你多啦，在市集入口歡迎遊客到訪。（攝影：Katty）

處處都是多啦A夢。（攝影：Katty）

可愛的橡皮鴨，背後還可以見到在海上的多啦A夢！（攝影：Katty）

原來Snoopy都有份！雖然沒有巨型海上充氣雕塑，但在市集內有打卡裝置，除了立體趴地Snoopy，還有多個可愛造型的Woodstock。（攝影：Katty）

亮點5：Pop-up store買會場限定精品

「巡遊市集」推出一系列IP主題紀念品，陣容包括：多啦A夢、KAWS & 芝麻街、SNOOPY、TOLO元祖橡皮鴨，以及Netflix史上最受歡迎電影《KPop獵魔女團》、影集《怪奇物語》與《魷魚遊戲》。

色彩繽紛的pop-up store，有去了主題樂園的感覺。（攝影：Katty）

Elmo搪膠錢仔 $590（攝影：Katty）

Pop-up store有大量多啦A夢及橡皮鴨精品出售。（攝影：Katty）

迷你多啦肩膀毛公仔 $180（攝影：Katty）

Woodstock肩膀毛公仔 $180（攝影：Katty）

亮點6：人氣IP扭蛋機

配合扭蛋機的熱潮，場內設有多部人氣IP扭蛋機，包括《KPop獵魔女團》及《怪奇物語》的卡、橡皮鴨及多啦A夢的立牌，以及滑嘟嘟的tote bag，每次 $10-60。

場內設有多部人氣IP扭蛋機。（攝影：Katty）

亮點7：獨家設計主題罐裝汽水

主辦單位特別與閣樓釀造合作，推出多款IP獨家設計主題罐裝汽水，口味包括有汽檸檬茉莉花茶、有汽菠蘿紅茶、有汽熱情果紅茶、有汽香茅綠茶等等，再配上不同的多啦A夢、Snoopy、《KPop獵魔女團》或《怪奇物語》包裝設計，fans會不會想儲齊一套呢？

場外場內設有多部汽水機，出售各款IP獨家設計罐裝汽水，每罐$28。（攝影：Katty）

亮點8：四座充氣雕塑巡遊維港兩岸

活動最後一日，11月1日（星期六），將迎來重頭戲——「海上巡遊日」，4座巨型海上充氣雕塑將組成「夢幻艦隊」，並於下午2時起啟航，大約相隔最少20分鐘，逐一駛離金鐘添馬公園對開海域，然後向東面航行，大約經過近炮台山一帶海面，橫越維港前往尖沙咀海面，隨後折返金鐘海域，再繼續沿同一路線巡遊。艦隊估計將於維港內巡遊兩個圈，巡遊將於約下午6時前結束。

建議觀賞地點包括金鐘「巡遊市集」對開的中西區海濱長廊中環段海濱、近天后及炮台山 的東岸公園，及星光大道，夢幻艦隊預計於下午2時40分至5時15分的時段內，分別經過東岸公園兩次，並於下午3時至5時45分期間分別途經星光大道一帶兩次；而於下午2時起航後，大約於下午3時30分至4時30分再次駛經中西區海濱長廊中環段海濱，讓沿岸的市民和旅客可與這些巨型藝術裝置「打招呼」。多啦A 當日更會破天荒於3個建議觀賞地點鄰近的港鐵站，包括金鐘站、天后站和尖沙咀站，作車站廣播指示大家如何前往欣賞巡遊。

「維港海上大巡遊」

日期：2025年10月25日（星期六）至11月1日（星期六）

地點：金鐘添馬公園對開海域（巨型海上充氣雕塑公開展示地點）、中西區海濱長廊中環段（巡遊市集）

網址：https://waterparade.com/