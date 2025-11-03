  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

03/11/2025

熊出沒注意！日本政府：擠壓空膠樽所發出的「啪啪」聲或可嚇退熊！專家建議8個遇上熊時逃生／自救方法

#膠樽 #日本 #熊出沒 #熊 #逃生 #北海道 #自救 #旅遊世界 #熊鈴 #玩樂旅遊熱話 #玩樂假期 #熊出沒注意
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　近幾個月不停聽到日本多個地方都有熊出沒的新聞，有別於以往只是偷食農作物，今年出沒的熊比較兇猛，今年已經有12人被熊襲擊後喪生！踏入秋天，不少香港人都喜歡去北海道及東北睇紅葉，這些地區亦是最易見到熊出沒，如果不幸踫上，應該怎樣？又有甚麼東西可以把熊嚇退呢？

 

今年日本被熊襲擊後喪生的人數多達12人，是歷年之冠！（圖片來源：Photo AC）

 

　　因為今年出現多宗熊出沒及襲擊人類的事件，日本政府「文部科学省」於上星期向全國學校發了「熊對策」指引，其中一項，遊客都應該學起來：熊不喜歡「啪啪」聲，所以不妨隨身攜帶一個空的膠樽，如果不幸見到熊，可以擠壓空膠樽發出「啪啪」聲，有機會嚇退熊。

 

日本政府「文部科学省」表示擠壓空膠樽所發出的「啪啪」聲或可嚇退熊！（圖片來源：FNN News）

 

　　除了「空膠樽」及「熊鈴」外，如果不幸地遇上熊，我們應該及可以做甚麼呢？日本的專家有以下的建議：

 

1. 保持冷靜

 

　　雖然是「阿媽係女人」的道理，但這亦是最重要的！總之，如果見到熊出沒，最重要是保持冷靜！

 

（圖片來源：知床財団）

 

2. 一邊望著熊一邊離開

 

　　如果熊見不到你，或是見到你但無視你，你應該一邊觀察著熊，一邊靜靜地慢慢地離開，走入車或屋內躲避。千萬不要背向牠，亦不逃跑！

 

3. 不停說話

 

　　有機會熊未必見到或注意到你的存在，盡可能用平穩的聲線跟身邊的朋友說話，讓熊知道，但千萬別突然大叫！

 

4. 見到小熊千萬別走近

 

　　雖然，小熊非常可愛，但別嘗試走近，因為小熊的父母一定會在附近，牠們或者會因為想保護小熊而攻擊你！

 

（圖片來源：知床財団）

 

5. 伸開雙手讓自己看起來巨大一點

 

　　如果被熊叮上了，可以慢慢舉起雙手，讓自己看起來巨大一點，也可以站在石頭上，舉起雨傘也可以。

 

6. 不要向熊擲石頭

 

　　熊會以為你想攻擊牠，而對你反擊。

 

7. 使用熊擊退噴霧

 

　　因為今年有大量熊出沒，日本的熊擊退噴霧大賣，不少人都會買一支旁身。如果熊向你襲擊，你又夠時間取出熊擊退噴霧的話，請直接向熊的眼及鼻噴射，記住要噴一整支，不是噴一下，有效射程距離約3-4米！

 

（圖片來源：Amazon）

 

8. 遇襲時防禦姿勢

 

　　如果不幸地被熊襲擊，應該趴下，盡量保護面部及腹部，雙手放在頸後保護頸部，背囊亦可以成為護具。如果被熊推倒，都要盡量回復到原來的姿勢。

 

（圖片來源：知床財団）

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#膠樽 #日本 #熊出沒 #熊 #逃生 #北海道 #自救 #旅遊世界 #熊鈴 #玩樂旅遊熱話 #玩樂假期 #熊出沒注意
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美峰會留下政治議題明年談

04/11/2025 14:50

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk