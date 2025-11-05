Merry Balloon Hong Kong大型IP角色輕氣球巡遊：招募「持球手」義工＋限定精品率先睇

好得意呀！「Merry Balloon Hong Kong」首個大型IP角色輕氣球巡遊將於12月28日舉行，齊集近20個本地及國際超人氣IP角色，早前幾個角色輕氣球先同大家見面亮相，巨型海綿寶寶半空中飄浮超搞笑！屆時大家除可免費入場欣賞氣球巡遊，更可成為義工擔當「⁠持球手」，大會更推出一系列以IP角色氣球造型為設計靈感的精品，即日起可於Klook平台率先預購。

香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於2025年12月28日（星期日）在西九文化區藝術公園隆重舉行，巡遊隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+，近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球齊出動。早前，新聞發佈會率先預覽三個巨型輕氣球，其中海綿寶寶半空中飄浮超搞笑，原來要拉動及控制巨型輕氣球都唔簡單，每個輕氣球需要十多位義工「護駕」出巡！

12月28日大家除可免費入場欣賞氣球巡遊，更可成為義工擔當「⁠持球手」，於活動當日帶領氣球巡遊。有興趣的朋友可以於11月11日前上「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook 專頁或Instagram了解詳情及報名。

期間限定精品率先預購

大會更推出一系列以IP角色氣球造型為設計靈感的精品，即日起可於Klook平台率先預購襟章、角色氣球造型袋等商品，並於 2026年1月1日或之前到「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店領取，大家亦可選擇直接到「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店選購。每款商品數量有限，售完即止。

Klook平台預購 https://s.klook.com/merryballoon

角色襟章外盒更設計成message card，大家可以寫上節日祝福，將角色襟章變成最窩心的禮物送出。角色襟章（共15款）HK$68/個

角色氣球造型袋（共6款）HK$65/個

Merry Balloon毛巾HK$55/條

角色長襪（共2款）HK$88/對

AR氣球遊香港及全城集印

「Merry-Go-Around Town」將於2025年11月24日正式啟動，大家可於指定熱點捕捉巨型IP角色氣球AR照片，同時以主題明信片收集指定印章，更有機會換購及贏取精美獎品！

活動結合虛擬與實體的城市互動體驗，多個人氣IP角色以虛擬大氣球及印章雙重形式現身香港9個熱點。

只要親臨指定打卡點，於現場透過手機進入活動網站登記www.merryballoon.com.hk，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。集齊所有AR照片及9枚電子印章後並回答簡單問題，最具創意答案的參加者即有機會贏取「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章一套共15款（共100個得獎名額）。

大會亦與「香港插畫師協會」合作，邀請多位本地插畫師創作出一套16張富有香港特色的明信片，於Klook https://s.klook.com/merryballoon公開發售（每套HK$38）。

「Merry Balloon香港明信片套裝」（共16張）HK$38/套

市民及遊客可以走訪9個香港熱點集印，每張明信片配對指定印章，每集齊8個印章後即可以HK$68換購「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章及隨行吊牌套裝一套。大家即日可預購明信片，並於11月24日起於「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店換領處兌換！

「Merry Balloon 角色襟章及隨行吊牌套裝」換購價HK$68/套

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

日期：2025年12月28日

時間：上午11時30分至下午4時

地點：西九文化區藝術公園，沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+

門票：免費入場

「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

時間：中午12時至晚上8時

地點：圓方火區1樓

日期：2025年12月6日至2026年1月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：Merry Balloon Park 西九文化區藝術公園大草坪

購買限定周邊商品方法：直接到店選購或於klook預訂

「Merry-Go-Around Town」― 「AR氣球遊香港」「及全城集印」

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

熱點：Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九文化區（共2個熱點）及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點）

www.merryballoon.com.hk