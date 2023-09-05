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05/09/2023

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

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  • 吾港吾知

    吾港吾知

    有營養得黎又輕輕鬆鬆一齊瘋嘅節目。總之關香港事嘅，我哋都會同大家八到盡，分享真正香港地嘅味道同回憶。

     

     

    吾港吾知

九龍城寨一直都被渲染為罪惡之城，大家都因為刻板印象，仍未裡面嘅商業活動全部都係不法嘅。然而，九龍城寨並唔係只有黃、賭、毒嘅不法商業活動㗎！今日就同大家簡單介紹下城寨裡面嘅商業活動！即刻去片！

 

 

影片網址：https://bit.ly/46fNjXB

 

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更多內容:

【今日知昔】九龍城寨原來宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

https://youtu.be/_PaTbz_nRzY

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