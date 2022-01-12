  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
我家私房菜
Foodie What’s On陳世味道保哥快趣煮玩樂 What’s On足球俱樂部鬆一鬆Shopping What’s On著數速遞手機情報站料理NatFix
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

12/01/2022

農曆新年2022｜DIY簡易足料、外脆內軟「芋絲糕」！芋頭香甜糯臘味甘香，虎年步步「糕」升！

#識食 #食譜 #糕點 #芋絲糕 #自家製 #賀年 #新年應節食品 #蘿蔔糕 #DIY #農曆新年 #農曆新年2022 #芋頭 #芋頭糕
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    本欄每周三更新

    我家私房菜

　　農曆新年快到，上星期就教大家做一道可口小食——「黑糖核桃酥」，大家有試做嗎？每逢過年，不少人都會自製蘿蔔糕或芋頭糕，但是蒸糕過程繁多又花時間，而且成品的分量不少，小家庭想做少許糕點應節可以怎麼辦？一於學做「芋絲糕」吧！製作方法簡單，早餐、下午茶都可以煎來吃，再加杯中國茶，香脆可口，今個新年試試吧！

 

芋絲糕

 

 

製作時間︰ 60分鐘

分量︰ 15 件

 

材料︰

 

 

芋頭        600 克

蝦米        20克

臘腸        1 條

粘米粉      60 克

生粉        20 克

 

調味料︰ 

 

 

五香粉    1/2 茶匙

雞粉      1/2 茶匙

鹽        1/2 茶匙

砂糖      1/2 茶匙

胡椒粉    少許

麻油      1茶匙

清水      1湯匙

 

糕面︰  已烘白芝麻  適量

 

做法︰

1. 芋頭去皮，沖洗，先切片，然後再切條，放入大碗內。

 

 

2. 準備一個正方形或長形糕盆，掃上少許油，方便脫模。

 

 

3. 蝦米刴碎，臘腸切幼粒。

 

 

4. 燒熱鑊落少許油，加入蝦米及臘腸爆香，盛起，加進芋絲內。

 

 

5. 將調味料、粘米粉及生粉加入芋絲內拌勻，然後倒入糕盆內，輕輕壓實。

 

 

6. 放入蒸鍋內，隔水大火蒸-25分鐘至熟，蒸完糕面灑上白芝麻，放涼切件，煎至兩面香脆享用效果更佳。

 

 

小貼士︰

1. 芋頭要買輕身及粉才靚。一般街市菜販都會切開一半及注明芋頭是粉的。

2. 芋頭可以刨絲或切條都可以。

3. 糕的厚度及件數要視乎器皿大小及厚度。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多我家私房菜文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #糕點 #芋絲糕 #自家製 #賀年 #新年應節食品 #蘿蔔糕 #DIY #農曆新年 #農曆新年2022 #芋頭 #芋頭糕

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk