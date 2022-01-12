農曆新年2022｜DIY簡易足料、外脆內軟「芋絲糕」！芋頭香甜糯臘味甘香，虎年步步「糕」升！

農曆新年快到，上星期就教大家做一道可口小食——「黑糖核桃酥」，大家有試做嗎？每逢過年，不少人都會自製蘿蔔糕或芋頭糕，但是蒸糕過程繁多又花時間，而且成品的分量不少，小家庭想做少許糕點應節可以怎麼辦？一於學做「芋絲糕」吧！製作方法簡單，早餐、下午茶都可以煎來吃，再加杯中國茶，香脆可口，今個新年試試吧！

芋絲糕

製作時間︰ 60分鐘

分量︰ 15 件

材料︰

芋頭 600 克

蝦米 20克

臘腸 1 條

粘米粉 60 克

生粉 20 克

調味料︰

五香粉 1/2 茶匙

雞粉 1/2 茶匙

鹽 1/2 茶匙

砂糖 1/2 茶匙

胡椒粉 少許

麻油 1茶匙

清水 1湯匙

糕面︰ 已烘白芝麻 適量

做法︰

1. 芋頭去皮，沖洗，先切片，然後再切條，放入大碗內。

2. 準備一個正方形或長形糕盆，掃上少許油，方便脫模。

3. 蝦米刴碎，臘腸切幼粒。

4. 燒熱鑊落少許油，加入蝦米及臘腸爆香，盛起，加進芋絲內。

5. 將調味料、粘米粉及生粉加入芋絲內拌勻，然後倒入糕盆內，輕輕壓實。

6. 放入蒸鍋內，隔水大火蒸-25分鐘至熟，蒸完糕面灑上白芝麻，放涼切件，煎至兩面香脆享用效果更佳。

小貼士︰

1. 芋頭要買輕身及粉才靚。一般街市菜販都會切開一半及注明芋頭是粉的。

2. 芋頭可以刨絲或切條都可以。

3. 糕的厚度及件數要視乎器皿大小及厚度。