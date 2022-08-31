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31/08/2022

夏天都要滋補一下！清香嫩滑「茶樹菇蟲草花蒸雞」，送飯一流！

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　每天要準備煮2-3道不同菜式很不容易，所以有時我會買兩隻雞回家，一餐做白切雞，另一餐煮蒸雞。提起蒸雞，一般人都會想起用金針雲耳或北菇蒸雞，而我就會再加入茶樹菇及蟲草花，因為它們具有補肝腎的功效，有助提升人體免疫能力及降血壓。大家平日都可以嘗試在平凡的菜式加點藥膳來煮，既美味又健康！

 

茶樹菇蟲草花蒸雞

 

 

烹煮時間︰20分鐘

 

分量︰2-4人

 

材料︰

 

 

冰鮮雞    1隻 （約重1200克）

茶樹菇    20克

蟲草花    10 克

乾雲耳    10 克

冬菇 （熟）  3 朵

薑片      3 片

葱段      2 棵

大頭菜 （沖菜） 1小片 （20克） （隨意）

 

醃料：

 

生抽   2 湯匙

老抽   1 茶匙

生粉   2 茶匙

鹽     1／4 茶匙

砂糖   1／4 茶匙

雞粉   1／2 茶匙

胡椒粉  少許

紹酒   1 茶匙

麻油   1 湯匙

 

做法：

 

　　1.    茶樹菇、蟲草花及雲耳用清水浸發至軟身，瀝乾水。

 

 

　　2.    雞去除內臟，沖洗，斬件，瀝乾水。

 

 

　　3.      大頭菜用清水浸15分鐘去除鹹味，切絲。

 

　　4.      薑片切絲，熟冬菇切條。

 

　　5.      雞件用廚紙抹乾，加入醃料拌勻，先加入薑絲、葱段、冬菇及大頭菜，最後加入茶樹菇、蟲草花及雲耳拌勻，放入雪櫃醃3-4小時。

 

　　6.      燒熱一鍋水，大火將雞蒸20分鐘至熟。

 

小貼士︰

 

1.    平日預先浸發乾冬菇，放入電飯煲內蒸熟，包好存放在冰格冷藏，方便隨時使用。

2.    雞件可以提早1-2天醃好放在雪櫃，隨時可蒸來吃。

3.    雲耳是使用貓耳朵雲耳，浸完即用，無需去蒂。如果使用大塊雲耳請自行去蒂。

 

 

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