夏天都要滋補一下！清香嫩滑「茶樹菇蟲草花蒸雞」，送飯一流！

每天要準備煮2-3道不同菜式很不容易，所以有時我會買兩隻雞回家，一餐做白切雞，另一餐煮蒸雞。提起蒸雞，一般人都會想起用金針雲耳或北菇蒸雞，而我就會再加入茶樹菇及蟲草花，因為它們具有補肝腎的功效，有助提升人體免疫能力及降血壓。大家平日都可以嘗試在平凡的菜式加點藥膳來煮，既美味又健康！

茶樹菇蟲草花蒸雞

烹煮時間︰20分鐘

分量︰2-4人

材料︰

冰鮮雞 1隻 （約重1200克）

茶樹菇 20克

蟲草花 10 克

乾雲耳 10 克

冬菇 （熟） 3 朵

薑片 3 片

葱段 2 棵

大頭菜 （沖菜） 1小片 （20克） （隨意）

醃料：

生抽 2 湯匙

老抽 1 茶匙

生粉 2 茶匙

鹽 1／4 茶匙

砂糖 1／4 茶匙

雞粉 1／2 茶匙

胡椒粉 少許

紹酒 1 茶匙

麻油 1 湯匙

做法：

1. 茶樹菇、蟲草花及雲耳用清水浸發至軟身，瀝乾水。

2. 雞去除內臟，沖洗，斬件，瀝乾水。

3. 大頭菜用清水浸15分鐘去除鹹味，切絲。

4. 薑片切絲，熟冬菇切條。

5. 雞件用廚紙抹乾，加入醃料拌勻，先加入薑絲、葱段、冬菇及大頭菜，最後加入茶樹菇、蟲草花及雲耳拌勻，放入雪櫃醃3-4小時。

6. 燒熱一鍋水，大火將雞蒸20分鐘至熟。

小貼士︰

1. 平日預先浸發乾冬菇，放入電飯煲內蒸熟，包好存放在冰格冷藏，方便隨時使用。

2. 雞件可以提早1-2天醃好放在雪櫃，隨時可蒸來吃。

3. 雲耳是使用貓耳朵雲耳，浸完即用，無需去蒂。如果使用大塊雲耳請自行去蒂。