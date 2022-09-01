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01/09/2022

夏日的味道！酸咪咪超開胃「地中海檸檬雞湯」！做米粉湯底都得？

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　最近天氣熱得叫人納悶，炎炎夏日，在不想下廚的時候，不如來煮碗湯吧！西湯不一定如忌廉湯般heavy，我今天就教大家做一個「地中海檸檬雞湯」，refresh your summer！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　清閒的時候來做一鍋西式湯，總是一件非常治癒的事情！不用太複雜的做法，找來一些簡單的食材，把洋葱用心的切、切、切，管它切出來的形狀均等與否；再燒沸一鍋清湯，放入肉粒煮滾，加入適當調味和這款湯的magic portion : 檸檬汁和薄荷葉。你嚐了一口，是幸福的感覺，看看你身邊的那一位，是愛的感覺！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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