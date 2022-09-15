15/09/2022
和洋風「木魚湯帶子意粉」，清新鮮甜不膩口！如何做出西日Feel？靠一種關鍵材料
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
日本，絕對是不少人的「鄉下」。去日本旅行除了吃日本料理，我也很喜歡吃日式意粉。其實在日本有一種料理叫「Yoshoku」洋食料理，今天就讓我為大家介紹一個「木魚湯帶子意粉」，一起來重拾旅行的感覺吧！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
還記得有一次在京都旅行時，本想到每次都光顧的拉麵店用膳，但遠遠看見那條人龍，結果還是打消了念頭。但肚子實在太餓，加上反正還有四天多在京都，倒不如先隨心的找一間小館子「醫肚」。走進這間洋食料理「Yoshoku」小店，點了餐牌上推介的「柚子帶子意粉」，結果成為了我人生中吃過其中一道最好吃的意粉菜式。而我在京都往後的四天也光顧了此小館子好幾次！回望那經常光顧的拉麵店，難道我已移情別戀？
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