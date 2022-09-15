  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
鹹蝦燦假日煮場
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

15/09/2022

和洋風「木魚湯帶子意粉」，清新鮮甜不膩口！如何做出西日Feel？靠一種關鍵材料

#地中海菜 #洋食 #食譜 #日式意粉 #葡萄牙菜 #Yoshoku #意大利菜 #John Rocha #帶子 #John Rocha鹹蝦燦 #木魚湯帶子意粉 #鹹蝦燦 #日本料理 #假日食譜 #日本 #教煮 #海鮮菜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　日本，絕對是不少人的「鄉下」。去日本旅行除了吃日本料理，我也很喜歡吃日式意粉。其實在日本有一種料理叫「Yoshoku」洋食料理，今天就讓我為大家介紹一個「木魚湯帶子意粉」，一起來重拾旅行的感覺吧！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　還記得有一次在京都旅行時，本想到每次都光顧的拉麵店用膳，但遠遠看見那條人龍，結果還是打消了念頭。但肚子實在太餓，加上反正還有四天多在京都，倒不如先隨心的找一間小館子「醫肚」。走進這間洋食料理「Yoshoku」小店，點了餐牌上推介的「柚子帶子意粉」，結果成為了我人生中吃過其中一道最好吃的意粉菜式。而我在京都往後的四天也光顧了此小館子好幾次！回望那經常光顧的拉麵店，難道我已移情別戀？

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多鹹蝦燦假日煮場文章

你可能感興趣

#地中海菜 #洋食 #食譜 #日式意粉 #葡萄牙菜 #Yoshoku #意大利菜 #John Rocha #帶子 #John Rocha鹹蝦燦 #木魚湯帶子意粉 #鹹蝦燦 #日本料理 #假日食譜 #日本 #教煮 #海鮮菜

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk