意大利南部風情！小清新Creamy「西西里檸檬忌廉意粉」！John Sir秘技分享：煮檸檬皮要留意一件事

多年前和家人一起到意大利旅行，由北部走到南部的西西里。印象中西西里的治安相對其他較不安全，但到達目的地時竟發現與想像中不一樣！民情純樸，國民熱情，而當中令我最深印象的一道菜式，就是Pasta al Limone，西西里檸檬忌廉意粉。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

西西里檸檬相比我們平常的檸檬大更多。夏季時，當地人會好好運用西西里檸檬，做出不同菜式。這款檸檬忌廉意粉便是其中一道我非常喜歡的意粉菜式，做法並不太複雜，大家一定要試做啊！

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