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10/11/2022

意大利南部風情！小清新Creamy「西西里檸檬忌廉意粉」！John Sir秘技分享：煮檸檬皮要留意一件事

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　多年前和家人一起到意大利旅行，由北部走到南部的西西里。印象中西西里的治安相對其他較不安全，但到達目的地時竟發現與想像中不一樣！民情純樸，國民熱情，而當中令我最深印象的一道菜式，就是Pasta al Limone，西西里檸檬忌廉意粉。

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

　　西西里檸檬相比我們平常的檸檬大更多。夏季時，當地人會好好運用西西里檸檬，做出不同菜式。這款檸檬忌廉意粉便是其中一道我非常喜歡的意粉菜式，做法並不太複雜，大家一定要試做啊！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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