24/11/2022
召喚海鮮控！大堆頭「葡式海鮮鍋」！酸咪咪、勁鮮味！零失敗全靠一種食材？
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
Facebook： John Rocha鹹蝦燦
Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
網站
鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
每當說起葡萄牙菜，必定少不了燒乳豬、海鮮類的菜式。海鮮人人都愛吃，今天我將會教大家自製葡萄牙的招牌海鮮鍋，跟著我的方法，新手都做到！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
這是葡萄牙式的傳統海鮮鍋 「Caldeirada 」。每次做這菜式時，我都會走到市場買不同的海鮮食材，然後把所有的材料放在一個鍋中烹煮，一大鍋端在枱中間，再配合烘得熱騰騰的麵包來伴吃，快樂和幸福的感覺就是這樣的簡單！這個菜式亦是我在料理班中非常受歡迎，每次同學上堂的反應都是「嘩嘩嘩」 ！這菜式的零失敗秘缺就是用上新鮮的蜆，這樣對能帶出鮮味，大家喜歡的話更可以加入薯仔，亦是葡萄牙的做法之一。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇