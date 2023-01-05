懷舊的味道！用肉眼扒做升級版「俄羅斯牛柳飯」，香噴噴肉味香濃，兒時回憶返晒嚟！

俄羅斯牛柳飯的起源據傳是於1891年，在俄羅斯聖彼得堡一個廚藝比賽中，法籍廚師 Charles Briere 憑一道菜式 「Beef Stroganov」勝出了，而 Stroganov 就是當年僱用廚師的俄羅斯家族的姓氏。有食評人也提出了這道菜式是法俄融合菜的始祖，因為用了俄羅斯料理常用的酸忌廉，而法式芥末當然代表了法國。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這菜式深受俄國人的熱愛，在1920 年代更流行於上海的西式餐廳內。在五、六十年代，俄羅斯牛柳都是香港一些高級西餐廳的菜式。從小到大，我們所認識的俄羅斯牛柳都是用來伴飯，外國人則會伴以蛋麵 （即闊條麵）、薯仔或椰菜花蓉 。在伊朗也有波斯版的俄羅斯牛柳，原有的酸忌廉被雙重忌廉取代，而吃法則是伴以炸薯條。

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