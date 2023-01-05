05/01/2023
懷舊的味道！用肉眼扒做升級版「俄羅斯牛柳飯」，香噴噴肉味香濃，兒時回憶返晒嚟！
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
俄羅斯牛柳飯的起源據傳是於1891年，在俄羅斯聖彼得堡一個廚藝比賽中，法籍廚師 Charles Briere 憑一道菜式 「Beef Stroganov」勝出了，而 Stroganov 就是當年僱用廚師的俄羅斯家族的姓氏。有食評人也提出了這道菜式是法俄融合菜的始祖，因為用了俄羅斯料理常用的酸忌廉，而法式芥末當然代表了法國。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
這菜式深受俄國人的熱愛，在1920 年代更流行於上海的西式餐廳內。在五、六十年代，俄羅斯牛柳都是香港一些高級西餐廳的菜式。從小到大，我們所認識的俄羅斯牛柳都是用來伴飯，外國人則會伴以蛋麵 （即闊條麵）、薯仔或椰菜花蓉 。在伊朗也有波斯版的俄羅斯牛柳，原有的酸忌廉被雙重忌廉取代，而吃法則是伴以炸薯條。
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