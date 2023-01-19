19/01/2023
新年試做「另類盆菜」！John Sir家傳「賀年一品鍋」，酸辣惹味超大堆頭！湯汁拌飯、蘸麵包一滴不漏！
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
每逢過時過節，我們中葡一族都喜歡 family time ，一家人聚在一起吃過痛快，而長輩總會做很多非常應節的佳餚，「澳葡一品鍋」便是一道深受歡迎的菜式。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
這款一品鍋其實揉合了中西的元素，燒雞、豬扒、燒鴨配上酸薑、橋頭，再混了充滿法式味道的芥末醬，就是這種充滿了矛盾的食材配搭煮出了令人食而忘返的味道。年輕時還未能明白到味道背後的意義，但人生課題經歷多了，今天就深深體會到吃出人情味這感覺。祝各位新年快樂，享受在新年佳節跟家人共聚的快樂窩心時光。
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