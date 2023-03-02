02/03/2023
零失敗海鮮食譜：「英式白汁海鮮」！鮮甜白汁超百搭！配薯蓉蘆筍秒變fine dining菜式
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
Facebook： John Rocha鹹蝦燦
Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
平日工作繁忙，很多時想舒舒服服在家吃一頓「住家飯」，但又不想花太多時間在廚房，大家可以做這道英式白汁海鮮。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
找來一些心儀的海鮮，然後做一個零失敗白汁，再加入少許英式芥末，這個簡單的菜式就是週末用來招呼朋友的好方案。如果喜歡的話，也可以用法式芥末 Dijon mustard 來代替英式芥末，將這菜式帶來一點法國味道！
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