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鹹蝦燦假日煮場
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16/03/2023

在家煮葡菜！John Sir家傳「波爾圖炆牛肚」：牛肚軟腍惹味，配硬豬包葡國風味十足！一個秘訣令佢更入味濃香

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
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    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　說到牛肚，大家就會想到經典港式牛腩湯河粉，或者小時候在街上「推車仔」的牛雜，再配芥茉和辣椒醬。你可知道葡萄牙人也常吃牛肚嗎？

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　這是我的家傳食譜 — 波爾圖牛肚。波爾圖（Porto）是葡萄牙的一個著名城市，當地人會用這個菜來拌白飯，配上簡單的沙律、麵包和一杯紅酒。今次我會教大家炮製這道充滿葡萄牙風味的炆牛肚，一起品嘗這種地道滋味。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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