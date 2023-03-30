新手都做到！IGable Fine Dining芝味「法式焗帶子」！炒蘑菇唔出水靠一個秘訣

最近收到不少讀者私訊，跟我分享他們製作的美味菜式，其中一個較特別的，就是告訴我想學煮宴客菜，最重要適合打卡，又能令人有驚喜感覺。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

人人都喜歡吃海鮮，放假宴請朋友到家裹聚一聚，再親自下廚絕對是一件賞心樂事。這道法式焗帶子絕對是「睇得又食得」，而做法也不太複雜。如果剛好有扇貝，更可以用扇貝殼來代替，賣相更討好。

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