30/03/2023
新手都做到！IGable Fine Dining芝味「法式焗帶子」！炒蘑菇唔出水靠一個秘訣
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
最近收到不少讀者私訊，跟我分享他們製作的美味菜式，其中一個較特別的，就是告訴我想學煮宴客菜，最重要適合打卡，又能令人有驚喜感覺。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
人人都喜歡吃海鮮，放假宴請朋友到家裹聚一聚，再親自下廚絕對是一件賞心樂事。這道法式焗帶子絕對是「睇得又食得」，而做法也不太複雜。如果剛好有扇貝，更可以用扇貝殼來代替，賣相更討好。
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