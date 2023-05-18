18/05/2023
Insider先識！經典葡菜「薯蓉青菜湯」！在家15分鐘搞定！香濃中帶蔬菜清新
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
薯蓉青菜湯的葡文名字是「Caldo Verde」，意思是「綠色的湯」，而這菜式被認為是葡萄牙的national dish，深受大家的喜愛，更是當地人出外用膳的必點菜餚。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
澳葡式薯蓉青菜湯與傳統的葡萄牙湯做法略有不同 ，分別在於將用原來的羽衣甘藍改成芥蘭葉。只要用上乘的初榨橄欖油，便能在家裏做出充滿地中海味道的薯蓉青菜湯，大家都不妨一試啊！
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