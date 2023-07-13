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鹹蝦燦假日煮場
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13/07/2023

童年回憶返晒嚟！DIY超足料碗仔翅，超好口感兼無味精！懷舊風味必備3種調味料

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　印象中人生第一次嚐碗仔翅，應該是大約六、七歲的時候，爸爸媽媽帶我到在中上環的大笪地。媽媽特意找來一個小飯碗，將那熱燙燙的湯放在碗裏，麻油的香味，還有淡白色、像米粉的魚翅 （我當時絶不知情原來是粉絲）。

 

食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　碗仔翅確實是一個集體回憶，可能也是一個陪你成長的味道。吃得多了，我想將這個「內斂含蓄」的菜色加一點變化，煮得隨心一點、豪邁一點。哈哈哈，希望你們也喜歡這個「John Sir 演繹版」，大啖大啖的吃下去！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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