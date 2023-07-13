童年回憶返晒嚟！DIY超足料碗仔翅，超好口感兼無味精！懷舊風味必備3種調味料

印象中人生第一次嚐碗仔翅，應該是大約六、七歲的時候，爸爸媽媽帶我到在中上環的大笪地。媽媽特意找來一個小飯碗，將那熱燙燙的湯放在碗裏，麻油的香味，還有淡白色、像米粉的魚翅 （我當時絶不知情原來是粉絲）。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

碗仔翅確實是一個集體回憶，可能也是一個陪你成長的味道。吃得多了，我想將這個「內斂含蓄」的菜色加一點變化，煮得隨心一點、豪邁一點。哈哈哈，希望你們也喜歡這個「John Sir 演繹版」，大啖大啖的吃下去！

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