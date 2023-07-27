27/07/2023
夜蒲回憶味道：「伏特加番茄長通粉」！酸甜開胃散發酒香！煮茄膏要留意一件事
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
大家煮西餐通常都會放白酒或紅酒，原來伏特加酒和番茄也能成一絕配，做出一道非常經典的意粉醬汁！ 今天我便會教大家做一個「Vodka Penne伏特加番茄長通粉」，是一道我從前每逢夜蒲後都會吃的意粉！
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
這道意粉是一道American Italian菜式，源於多年前的美國意大利移民的自創料理。菜式的原有做法就只用番茄、伏特加和芝士，伏特加與番茄兩者起了一種互相吸引的作用，可把味道提鮮；但「無肉不歡」的我把菜式改良了少許，加入已醃好味的豬腸，吃下更實在、更有口感！
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