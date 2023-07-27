夜蒲回憶味道：「伏特加番茄長通粉」！酸甜開胃散發酒香！煮茄膏要留意一件事

大家煮西餐通常都會放白酒或紅酒，原來伏特加酒和番茄也能成一絕配，做出一道非常經典的意粉醬汁！ 今天我便會教大家做一個「Vodka Penne伏特加番茄長通粉」，是一道我從前每逢夜蒲後都會吃的意粉！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這道意粉是一道American Italian菜式，源於多年前的美國意大利移民的自創料理。菜式的原有做法就只用番茄、伏特加和芝士，伏特加與番茄兩者起了一種互相吸引的作用，可把味道提鮮；但「無肉不歡」的我把菜式改良了少許，加入已醃好味的豬腸，吃下更實在、更有口感！

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