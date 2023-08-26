新手零失敗！輕鬆神還原「經典白汁雞皇飯」！Creamy惹味啖啖肉，返工返學帶飯一流

白汁雞皇飯（Chicken-a-la-king）可能是大家到茶餐廳都會點的碟頭飯，又或者是到某一炸雞連鎖店其中一個喜歡吃的side dish，今天我便教大家如何在家也能輕鬆還原這個經典菜式！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

不說不知，原來白汁雞皇飯並不是「港式西餐」。這道菜早於1880年於美國已開始出現，其有關食譜更於1893年首次於New York Times公開！要稱得上白汁雞皇飯，有三種食材必不可少：切粒雞肉、甜紅椒和綠椒。但我個人感覺綠椒煮好後質感不太好，所以這次我改用了黃椒，口感更豐富、味道更鮮甜！

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