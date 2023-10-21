請客食譜 | 香辣惹味香蒜炒蝦！地道西班牙Tapas，做小食、主菜都得

我今天會和大家做一個西班牙經典名菜，這是一道Tapas（西班牙小菜）菜式，雖然Tapas是平常吃飯前的小吃，但其實現在去到西班牙或葡萄牙，這些菜式也可以上大桌！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

這菜式靈感來自Gambas Al Ajillo，是一道經常出現在tapas餐牌上的西班牙名菜。還記得那次跟一班粉絲和同學到西葡旅行，我們一夥人去到位於西班牙南部的Santiago de Compostela，當晚吃了一頓豐富的晚餐，而好客的店主更帶我走入廚房觀賞加西里亞燒烤的做法，還親手做了這款辣蝦。到了現在，我跟店主也會在WhatsApp互相問候和打氣，食物就這樣把我們連結起來。

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