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鹹蝦燦假日煮場
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21/10/2023

請客食譜 | 香辣惹味香蒜炒蝦！地道西班牙Tapas，做小食、主菜都得

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　我今天會和大家做一個西班牙經典名菜，這是一道Tapas（西班牙小菜）菜式，雖然Tapas是平常吃飯前的小吃，但其實現在去到西班牙或葡萄牙，這些菜式也可以上大桌！

 

食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦

 

　　這菜式靈感來自Gambas Al Ajillo，是一道經常出現在tapas餐牌上的西班牙名菜。還記得那次跟一班粉絲和同學到西葡旅行，我們一夥人去到位於西班牙南部的Santiago de Compostela，當晚吃了一頓豐富的晚餐，而好客的店主更帶我走入廚房觀賞加西里亞燒烤的做法，還親手做了這款辣蝦。到了現在，我跟店主也會在WhatsApp互相問候和打氣，食物就這樣把我們連結起來。

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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