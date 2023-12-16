16/12/2023
聖誕食譜｜新手必學2款零失敗Party Food！菠蘿腸仔炒意粉滿滿集體回憶！吞拿魚釀蛋白簡單美味請客唔失禮
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
聖誕節是我最喜愛的一個節日，而在家中開Party 都應該是很多朋友的節目。吞拿魚醬釀蛋白做法簡單，除了蛋白，也可以配在水餅 （Water cracker ) 、青瓜片又或是做成三文治Finger sandwich。菠蘿腸仔是大家的集體回憶，而港式燴意粉則是我們經常都會在「茶記」會嘗到的味道，我將兩者拼合起來，這個Mix & Match 絕對可以令你的賓客有一個快樂的Surprise 。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
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