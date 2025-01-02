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02/01/2025

澳門工人茶檔 復刻70年代懷舊茶記 必點招牌球場焗骨飯

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Photo: 相片由作者提供

　　澳門新葡京一直是遊客的熱門打卡點，但又有多少人知道，這兒的前身是工人球埸，更加是澳門一代人的集體回憶，特別是當中附設的飲食部，承載了不少澳人的美食故事。

 

　　在六、七十年代，位於南灣殷皇子大馬路的工人體育場，是澳門舉辦大小活動的主要場地，當中附設的飲食部，更是民生社區的搵食重地，因是為工人階層服務，好像球場焗骨飯、牛尾湯通粉、椰汁焗雞飯、球場雞絲麵等，都是價廉物美的口碑名菜，可惜球場在2003年清拆後，這些美味亦隨之失傳。

 

　　最近在水坑尾街發現一間「工人茶檔」，門口一個「球場焗骨飯」的招牌吸引了我，甫走進店內，更有大量工人球場的舊照片，完全復刻當年球場茶檔的裝修陳設，細看餐牌，不少球場飲食部的名菜，更是盡收在內。細問之下，餐廳的負責人竟然只是廿多歲的年輕人梁峻瑜，他接受訪問時話：「雖然自己在開這茶餐廳之前，係全無相關經驗，但在機緣巧合之下，認識了幾位一直從事餐飲的朋友，特別是老行尊威哥，於是在大學畢業沒多久，便着手籌備餐廳開業。」

 

作為老行尊，威哥（左）話樂見峻瑜（右）對飲食業滿懷熱情，但始終做飲食不容易，希望年輕人可以堅持再堅持，努力做好這個茶檔。

 

　　梁生囗中的威哥，原來是澳門西菜麵包工會理事長，威哥自言當年也是在工人球場轆地沙大的。「我後生嗰陣就是在舊葡京酒店學廚的，工餘時間就到工人球埸踢波，打完波，就在球場附設的飲食部，食焗骨飯、牛尾通等等，佢哋嘅出品又點會唔知吖！」

 

　　在威哥大力支持下，有志投身餐飲業嘅峻瑜，便正式大展拳腳。峻瑜表示：「因為在威哥囗中得知工人球場的故事，非常感興趣，故在構思餐廳時就想到，不如把工人球場飲食部重現吧！」於是，「工人茶檔」便在拆卸二十多年後重生了。

 

位於水坑尾街的工人茶檔，門口甫看上去沒甚麼特別，但只需走進去，便得見多個懷舊打卡位。

 


在通往茶檔的走道上，亦有不少特別設計的打卡位。

 

直入店內，竟有另一道小門，便是茶檔所在。

 

　　威哥話：「經商量後，大家亦樂見可重現工人球場的回憶，除重現舊有食譜，包括球場雞絲麵、椰汁焗雞、逼牛胸、牛尾通等美食，亦保留當年的懷舊環境特色，讓一眾工友可在這聚腳之餘，亦藉此回憶一下當年的情懷。」

 

　　事實上，茶檔開業初期，還真有不少澳門老街坊聞風而至，至今更成了經常光顧的熟客，相約老朋友在此聊天看報紙，相信吸引他們的，除了食物的美味，更難得的，是當中蘊含著大家的共同回憶。

 

茶檔的懐舊裝修，少不了當年的工人體育場飲食部字眼。

 

牆上的老相片，經常吸引食客駐足觀看。

 

工人茶檔除完美復刻了懷舊美食，還讓大家在這重新感受當年的集體回憶。

 

　　說回茶檔的出品，球場焗骨飯自是必試，威哥話豬扒一定要做吉烈配炒飯底，炸好的吉烈豬扒淋上秘製醬汁之後，必需要入爐焗才能逼出香味，豬扒入口外酥內嫩，難怪日賣百多二百份。

 

必點的球場焗骨飯，炸至酥香的吉烈豬扒淋上葡式沙丹汁，以傳統焗飯鐵兜盛載入爐焗，才能逼出香味，是茶檔的招牌菜。澳門幣48。

 

牛尾湯通粉，單是牛尾便需熬煑三個多鐘至軟腍，湯底亦煮得較濃稠，通粉才更易掛湯。澳門幣40。

 

　　另一推介是澳門炒米，威哥話這其實屬於早期澳葡菜，融合了很多不同地方的特色，幾十年前很多茶廳室都會做，食材就簡單的火腿絲、芽菜、蝦仁、叉燒等，但其中加入五柳絲，入口酸酸甜甜的格外清爽。

 

澳門炒米粉，酸甜的五柳絲是點睛所在。澳門幣48。

 

椰汁焗雞，入爐焗之前會灑上椰絲，增添椰香。澳門幣49。

 

　　另一驚喜，是在這竟然可以飲得返亞洲沙士汽水，峻瑜話：「除了復刻食譜，亞洲沙士汽水亦是當年不可或缺的味道之一。」以前亞洲汽水廠是在澳門下環街的，雖然已遷至廣州，幸好現仍能在工人茶檔搵到。

 

要完美復刻工人球塲的美味情懷，自是少不了這亞洲沙士汽水。澳門幣18。

 

工人茶檔門口附設甜品檔，熱賣甜品有香甜的鬼囗水，原來是開心果露 （澳門幣38）；手搗芋泥沙非常濃稠，加了牛油和忌廉打製（澳門幣28）；手工研磨的芝麻糊非常香濃（澳門幣18）。

 

Info ：

COZY 工人茶檔

地址：水坑尾街124號建輝大廈地下

電話：853-28456375

營業時間：7:00AM-9:00PM 

 

 

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