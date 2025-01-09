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09/01/2025

澳門發哥豬骨煲 藏身於隱蔽小巷的懷舊電影主題宵夜店

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Photo: 相片由作者提供

　　澳門的黑沙灣雖屬老區，卻是街坊搵食熱門地，不少地道小店都在這找得到，發哥豬骨煲便是藏身於黑沙灣建華新村的隱蔽小巷中。

 

　　來澳門，不少人都會食返個骨煲，該區以豬骨煲主打的老店亦不少，發哥這開業半年的新店之所以吸引我，最初是因其電影主題的裝修，再看到店面的簡介，原來店主和主打西、葡菜的網球會1826，以及有廿多年泰菜經驗的PP島泰菜食館都是同一人，那便沒理由不試了吧。

 

　　店舖裝修以香港懷舊電影為主題，又以發哥為名，Sarah 笑說：「因為我阿哥又係叫阿發呀！呢個名易上口又容易記，一聽就感覺係比較通俗貼地嘅；呢區其他店一般都比較老舊，所以希望我哋嘅新店形象可以做到年輕化，坐得舒服啲，吸引多啲年輕人。」

 

裝修以懷舊港產電影為主題，牆上貼滿電影海報和劇照，非常好打卡。

 

一樓尚有包間，適合一大班朋友聚會暢飲。

 

位於黑沙灣隱蔽小巷裏的發哥豬骨煲。

 

　　不說不知，澳門豬骨煲便是網球會私房菜的其中一道菜式，能以此主打開店，自是對出品信心十足！看餐單，豬骨煲的湯底選擇不少，除傳統的胡椒雞腳、海鮮雞腳等，既然大廚有PP島的泰菜底，自然少不了冬陰功乳豬海鮮豬骨煲。

 

　　我首選自然是傳統的胡椒雞腳豬骨煲，湯底每天以老雞、瑤柱、排骨、雞腳、木魚乾、原粒胡椒等熬製4、5小時，湯底味香濃而不油膩。因當天只有3人同行，故只選了例牌，甫上桌竟然份量不少，大大嚿豬筒骨加上雞腳、粟米和蘿蔔等食材，雖不能說超級大份，但老實說，以澳門幣168的價錢，算是值了；一般吃豬骨煲都會另點打邊爐配菜，這兒當然亦有提供，但咱們三人怕吃不完就沒點了。

 

澳門胡椒雞腳豬骨煲的豬筒骨，需焯水去油去腥，再加入其他材料熬煮至肉軟入味而不脫骨。澳門幣168。

 

筒骨中的骨髓，記得以飲管享用。

 

　　店主 Sarah 話：「骨煲打邊爐都可以話係澳門代表菜了，老實說，其實呢一區競爭頗大，不過咁都有好有唔好嘅，澳門人諗起食骨煲就會嚟呢區，如果開喺第二區，反而又未必聚到呢批客。我哋嘅湯底花咗半年時間測試，不斷改良，例如不同筒骨的處理，以及胡椒的比例等，達滿意水準才推出，信心自然係有嘅。」發哥的骨煲每天可以賣出四十多斤，當中選用的長筒骨飽含骨髓更多，記得要以飲管享用。

 

以老雞、瑤柱、排骨、雞腳、木魚乾、原粒胡椒等熬製4、5小時的湯底，濃稠而不油膩，大骨的精華完全融入湯中，我可乾掉兩碗。

 

特選的長豬筒骨，每天可賣出四十多斤。

 

　　既然是宵夜時段，當然少不了椒鹽粟米、啤酒煮花螺和椒鹽鴨舌等隊啤恩物，其中椒鹽鴨舌當真係大推，咬落去外皮脆香內肉嫩，醃得非常入味，這可說是店舖的招牌熱選。Sarah 話：「鴨舌本身帶有些許膻味，要去除必須在醃製上落工夫，最少要醃幾個鐘以上才夠入味，要做到外脆、內入味又juice，難度係十級㗎！」至於啤酒煮花螺，則有別於一般食店採用辣酒煮，而是以啤酒代替，不會表面總浮著一層紅油，入口亦較為清爽，但最好提前預訂。

 

啤酒煮花螺，沒有坊間一般以辣酒煮的厚厚紅油，入口清爽。澳門幣188。

 

椒鹽鴨舌是否煮得好味，如何去除當中的膻味是關鍵。澳門幣75。

 

干炒牛河選用較幼身的河粉，炒得非常乾身，可見廚師功架。澳門幣48。

 

椒鹽粟米是宵夜必點，配啤酒恩物。澳門幣58。

 

　　做開中高檔葡菜的Sarah，今次轉而開拓平價餐飲市場，當中的落差著實不少，她表示：「在澳門，葡菜和骨煲都可說是兩大代表，前者做咗十多年嘅網球會1826餐廳已經算是打嚮名堂；至於後者的發哥豬骨煲，我的確係著意打造一個高質的平民化餐飲，秉承我們西、葡菜多年餐飲的經驗，廚師們都係喺網球會久經培訓，佢哋都要有做好每道菜嘅匠心，要知道而家做餐飲不易，出品差啲都做唔到㗎。」

 

芒果柚子沙律採用泰國紅柚及水仙芒果，加入洋蔥碎和特製酸汁，清爽解膩。澳門幣58。

 

自家煲製的涼茶有多款選擇，入口不會太甜。澳門幣15-18。

 

Info ：

發哥豬骨煲

地址：澳門黑沙灣新街建華大廈第一座地下 D座

電話：853-2888 2838

營業時間： 6:00PM-凌晨3:00AM 

 

 

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