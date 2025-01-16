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16/01/2025

澳門「好好喝茶」逃離喧鬧的隱世茶屋 品茶。聊天。放空

#Foodie What’s on #澳門美食 #澳門 #澳門旅遊
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Photo: 相片由作者提供

　　出外旅遊，除了怒食、狂買、打卡睇風景，偶爾也想放慢腳步，享受一刻人在異地的慢時光。在澳門人來人往的關前後街，雖是遊客必到之地，但在這竟然有一間充滿禪意的喫茶室——「好好喝茶」。說隱世，茶室位處的關前街也非常好找，但甫走進店內，一室茶香與寂靜的氛圍，心情隨即放輕，與店外的繁囂相比，大有與世隔絕之感。

 

「好好喝茶」位於澳門關前後街，日系的門面辨識度非常高。

 

　　店舖分為兩層，地面一層在關前後街各有一個門口，一邊全落地玻璃，一邊半開放式玻璃窗，滿室通透採光十足，配上簡約的原木裝修及日系座墊與棋盤小木枱，頗有台灣大稻埕文創小店的影子。

 

店舖於關前後街各有一個門口，全落地玻璃及半開放式玻璃窗，採光十足。

 

　　樓上一層更是別有洞天，純白的寬敞空間，配以輕紗布幔為間隔，除了三數張原木枱，便是數個可盤膝而坐的位置，置身其中品茗更為放鬆；我特愛當中一個一人前座席，飾以粉紅半透輕紗極好打卡之餘，在半私隱的小天地，特別適合在這看看書、放空心情。

 

店舖地下除茶座尚有選物區，旁邊沿樓梯面上別有洞天。

 

樓上純白的簡約風格，配以輕紗布縵間隔，空間感十足。

 

這個一人前座席，粉紅半透輕紗極適合打卡。

 

　　其實「好好喝茶」的前身，就是開業多年的選物店「好好市集」，近年轉型後主打台灣烏龍茶，店內除了品茗，仍保留選物區，當中都是出自台灣的好物，原來店主阿武和台灣頗有淵源，十多歲開始到了台灣定居，大約十年後才回到澳門。

 

　　他表示：「疫情期間店舖停業，當時零售業實在太差，開始考慮轉型，最後揀咗自己最熟悉的台灣茶；亦因正值封關，當時無法親身到台灣取經，雖然如此，我們仍選擇了邊做邊學邊修正，待一開關即到台灣的茶園考察，事實上，完善後2.0 的茶室，營運上確步入佳景。」茶室由最初可能一整天都賣不出一杯茶，到開始慢慢的有不少回頭客，後來更登上日本的旅遊雜誌，阿武話：「曾經有一段時間，平均每星期都有幾組日本客人，當時心裏都好奇怪，後來才知道，他們都是看到旅遊書推介找到茶室的。」

 

門外這個座蓆非常受歡迎，閒坐在這享受冬日的陽光，感覺可在這hea 上半天。

 

因著日本旅遊雜誌的介紹，為店舖吸納了不少當地旅客。

 

　　究竟台灣烏龍茶有何吸引之處？阿武解釋：「簡單來說，未發酵的茶叫綠茶，半發酵的是烏龍茶，全發酵的叫紅茶，低發酵至高發酵都係烏龍茶，當中的變化是好大的，有啲似咖啡，當中有唔同嘅風味和層次，有很豐富的味道；茶室的定位是將茶年輕化，傳統茶室好多時會較著重茶道、茶技等，但對年輕人來說可能感覺門檻有點高，反而向他們介紹茶的味道和層次，例如哪一種茶會帶有水果香、哪一種有蜂蜜的甜感等等，帶他們如何品味和感受，反而更易讓年輕人接受和喜歡。」

 

門外這招牌，出自台中百年老字號木雕店「陳彫刻處」手工打造。

 

　　茶室會為客人沖泡第一泡茶，確保在最佳的水溫和時間，讓葉葉的香氣得以充分釋放；之後客人可親自沖泡第二、第三泡，每一泡茶之中，可品嘗到不同層次的茶香、茶感、甘甜和茶韻，藉以體現當中品茗的閒適與放鬆。

 

茶室會為客人沖第一泡茶，上佳的極品金萱，第一泡便可嘗到一股奶油香。澳門幣68。

 

採用自家製抺茶醬的抺茶糰子，配茶佳品。澳門幣20。

 

　　除了品茗，好好的選物亦非常值得細看，由在台灣已成立十年的香薰品牌Eye Candle、與台灣活石陶坊訂製的馬克杯，到好好自家品牌的線香等等。特別是Eye Candle的滾珠香水油，當中的黑色滾珠竟採用了黑曜石，配上茶色管狀玻璃設計，是近期熱門斷貨首選，可惜店主話要到下月才有貨。

 

出自台灣活石陶坊訂製的馬克杯。澳門幣550-600。

 

台灣香薰品牌Eye Candle，雖然滾珠香水油目前缺貨中，但其質感細膩的護手霜也不錯。

 

Eye Candle香水油，當中的黑曜石滾珠配茶色管狀玻璃，是熱賣產品。

 

店舖亦有自家出品，包括梅酒、線香、杯墊及精品等等。

 

　　阿武在成立「好好」之前，本在賭場任職十多年，為何放棄高薪毅然創業呢？「我成日同人講，做賭場嗰陣荷包係滿的，但心係空嘅，個人好似冇乜目標；由創立市集到茶室呢7年期間收穫不少，而家係心靈嘅滿足，雖然荷包未必～哈哈！但係開心嘅，無論是遇到的人和事，目光以及人脈都比之前廣，特別是遇上困難能迎刃而解嘅時候，嗰種成功感係好滿足嘅。如果我繼續留喺賭場，到死嗰一日可能會覺得後悔。」

 

　　以後遊澳門，大家定要來感受一下阿武對茶的熱愛，好好喝茶。

 

阿武話沒有後悔放棄高薪毅然創業，無論是過程中的得著與人生經驗均豐富了不少。

 

Info ：

好好喝茶

地址：澳門關前後街28號

電話：853-63035050

營業時間：12:00nn-7:30pm

 

 

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