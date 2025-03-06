澳門逾百年老街市：周邊地道食檔掃街，牛心麵．生滾粥．手工湯丸

雀仔園街市可說是澳門歷史最悠久的街市之一，雖然正門上標有1939年的字樣，但早於1886年中已建成開市，使用半個世紀後，於1939年重建，故這「1939」的字樣，其實是街市重建的年份，故嚴格來說，該街市已有逾一百多年歷史。

要說雀仔園街市，實在是滿滿的童年回憶～小時候家住附近，除平日經常跟父母到街市買餸，就連就讀的中學，也只有一街之隔，每當中午下課鐘聲一響，總急急的跑到街市旁的熟食檔搵食。

這兒和其他街市最不同之處，是這只有地面一層，以前街市之內只有數十檔肉類海鮮攤販，屬於規模比較小的街市，其他熟食檔就圍繞街市建築周邊而建，是日常民生搵食熱門地。早兩年又再重建，於去年初重開後，環境衛生雖大有改善，可惜攤檔只餘十多個，選擇少了之餘，也缺了街市熙來攘往的生活感。

周邊的食檔大都已回歸，雖為數不多，但都是幾十年的老店，每次回澳，我都會到此閒逛，然後在陳記吃碗牛心麵，又或到志图來一碗生滾粥，再到街市內的環保無包裝散買店「綠色生活」，買些乾果花茶，便可消磨上半天，大家也來感受一下這民生小區的魅力吧。



雀仔園街市外觀



翻新後的雀仔園街市，除了海鮮、肉檔、凍肉，便是數間雜貨和食店。

Info ：

澳門雀仔園街市

地址：澳門公局市前地11號

一.陳記美食

已開業50年的陳記美食，主打麵食為主，個人最喜歡食佢哋嘅牛心麵，牛心爽口唔靭，算是澳門比較少有吃到的；另外佢哋嘅鯪魚肉係新鮮手打，食落有魚鮮味唔會一口粉，好受歡迎，每到下午一點左右便賣光。我一般都點雙汁，即牛腩同咖哩汁，腩汁和咖哩的香、辣，無論是湯麵或者撈粗都好正。

可惜呢度嘅食檔座位也就只是幾個，每到午飯時間，搭枱等位已是常態，就連外賣也經常大排長龍，有興趣嚟食嘅最好避開繁忙時間。



陳記位於街市入口處，非常好找。



陳記美食開業50多年，主打麵食。



雞腎大腸雙拼撈粗。澳門幣38元。



鯪魚肉都是自家新鮮手打，好受歡迎。



雙汁鳳爪麵，一咬脫骨。澳門幣29元。雙汁加3元。

澳門比較少有吃到的牛心麵，必點。澳門幣29元。

Info ：

電話：853-63103238

營業時間：星期一至六（ 5:30am-3:00pm），星期日休息

二.志图粥麵

志图粥麵在雀仔園開檔只十年，雖然時間唔算長，不過老闆做點心飲食已經四十多年，最出名是生滾粥，即點即煮；老闆話每天都花3小時熬煮粥底，且從不用雪藏食材，全都是每天新鮮自街市購入。

我點了碗及第粥，粥底煲得香綿外，肉的醃味亦處理得很好，豬肚爽口不韌，特別是豬膶火控制得剛剛好不會過老。因當天時間比較晏，做布拉腸的粉槳已用完，我只好點了叉燒包配粥，一上桌嚇了一跳，這也太大了吧！老闆話包點也是自己做的，對比一般叉燒包的大小，已經相等於兩個的size 了，只賣澳門幣8元，值了～



志图粥麵必點生滾粥，老闆話食材都是每天新鮮自街市購入。

及弟粥的豬膶驟眼看上去以為煮老了，誰知食落口卻一點也不乾硬，火侯剛好。

除了粥品，亦有盧兜糭賣。

叉燒包份量十足的，雖然餡料不多，但叉燒包食落香軟，只賣澳門幣8元。

足3吋有多的size，一個頂兩個。

Info ：

電話：853-68693807

營業時間：6:00am-12:30PM

三.成記糖水

老闆羅小姐本身亦是雀仔園老街坊，佢話自媽咪開檔至今超過五十年，她接手都已有廿八、九年；成記的糖水、湯丸都是她自家手工烹製，每天一早最少要花上3 小時準備，下午一點左右開檔，到傍晚六點左右賣完就收檔，都是街坊生意，想食就要睇時間了。

喳咋可以說是澳門最地道的糖水之一，成記嘅喳咋紅豆煲得起沙，香芋和西米不會太淋，軟糯有咬口而芋香十足，且不會太甜，加上淡奶，是我最愛之一。今次我就點了喳咋麻蓉湯丸，湯丸小小的一顆，剛好一口一粒，內餡除白芝麻蓉還加了少許花生蓉，難怪那麼香。



成記的出品一直是自家手工製佢，老闆羅小姐話自媽咪開檔至今已超過五十年。

糖水都是羅小姐每天一大早煲好，腐竹白果意米糖水，澳門幣15元。

渣咋是必點，非常足料。前/渣咋湯丸，澳門幣19元；後/ 寄生蛋茶。澳門幣14元。

麻蓉湯丸的餡料除有白芝麻蓉，還加了少許花生蓉，特別香。

Info ：

電話：從缺

營業時間：星期一至五（ 1:00pm-6:30pm），星期六、日休息

四.綠色生活

顧名思義，位於街市之內的小店「綠色生活」，是環保概念的無包裝散買店，主打養生及健康類的堅果及花果茶，店主 Liz 話：「我哋嘅產品來自好多唔同國家，包括泰國、雲南、墨西哥、紐西蘭、台灣、美國等地，在開業之初，花咗唔少時間去搵貨源，曾經親身到雲南尋覓合適的食材，首要係必須無添加，就連果乾亦全不添加糖，健康好多。」

她笑說為了呢間店幾乎轆爆了人情卡，靠不少在台灣、日本及紐西蘭等地的朋友為她推介在地食材。「好似我哋嘅西梅乾，就是由一位歐遊認識的紐西蘭朋友提供，其家族果園生產西梅，一直以純天然農法種植，後來同佢傾完，知道中國人相對西梅汁更喜歡果乾，便嘗試為她製作，她亦因此而打開了新市場。」



Liz話為了開這間環保概念的無包裝散買店，可謂轆爆了人情卡。

產自雲南的紅糖，特別請人造成小塊一杯的分量，方便沖泡。

紐西蘭西梅乾，天然農法種植，製作過程亦無添加全不加糖，入口不會一口糖味。100g / 澳門幣26元。

產自台灣的菠蘿乾，是店舖熱賣之一。100g / 澳門幣35元。

有助放鬆神經的藍蓮花與黃蓮花，味道有點像粟米水，建議睡前30分鐘以一小杯水沖泡飲用。

Info ：

電話：62621013

營業時間：星期一至六（ 11:00am-7:00pm），星期日休息