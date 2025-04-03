澳門石獅美食走鬼檔街坊排檔，必點胡椒骨煲 · 筍殼魚

在澳門想起食骨煲，當地人都會諗到祐漢區的石獅美食，早幾日氣溫突然驟降得十幾度，即刻約埋朋友去石獅整返個胡椒豬骨雞腳煲暖下身，順便搵老闆娘紅姐吹下水。

位於祐漢居民區的石獅美食，是不少澳門當地人的心水飯堂。

早在三十多年前，紅姐已在大興街做走鬼排檔「北記」起家，到了2000年，才開了祐漢區呢間石獅美食。熟客都知紅姐好鬼好傾，店內經常聽到佢豪爽嘅笑聲，紅姐話：「喺大興街嗰陣，放幾張枱凳就開檔，啲食客叫個骨煲、炒碟椒鹽瀨尿蝦，叫打啤酒就飲天光㗎啦，好鬼熱鬧；一直到開咗石獅，好多食客都變咗老朋友，由最初個老豆帶阿仔食，到而家帶埋個孫嚟，真係一家幾代人都係熟客，同啲街坊吹下水啱聽唔啱聽都噏一餐好開心㗎！」

雖然店面不大，但有樓上雅座。

足料胡椒豬骨雞腳煲，選用大筒骨，記得要用飲管品嘗。澳門幣180/大

足料胡椒豬骨雞腳煲，選用大筒骨，記得要用飲管品嘗。澳門幣180/大

佢哋由大興街做排檔時已經賣豬骨煲、羊腩煲賣到街知巷聞，到開咗石獅，雖然加了不少特式小菜，但必點的招牌菜，仍然是胡椒豬骨雞腳煲，以及糯米酒魚頭煲。份量十足的豬骨煲，先來幾口濃稠的奶白湯底，滲著胡椒的辛香，隨即渾身暖笠笠，大大嚿嘅豬筒骨，記得以飲管好好享用骨髓中的脂香；食骨煲唔少得當然係加火鍋配料打邊爐收尾，推薦必點腊鴨腸，入口香而爽脆，和骨煲中的蘿蔔是絕配。

食骨必點的火鍋配料——腊鴨腸，和骨煲中的蘿蔔是絕配。澳門幣55

螄蚶肥大肉厚，不會煮得太生，咬開鮮味非常。澳門幣 120

螄蚶肥大肉厚，不會煮得太生，咬開鮮味非常。澳門幣 120

呢度嘅椒鹽瀨尿蝦係去殼版本，啱哂懶人。澳門幣 290

呢度嘅椒鹽瀨尿蝦係去殼版本，啱哂懶人。澳門幣 290

至於另一招牌糯米酒魚頭煲，採用自家釀製的糯米酒，紅姐表示：「我哋嘅糯米酒香而不醉，用嚟煮魚頭煲，冬天食固然暖胃，但其實而家嘅人夏天經常嘆住冷氣，飲呢個湯亦可驅一下體內嘅寒氣。釀製糯米酒的材料係簡單的糯米和酒餅，夏天嘅時候只需個多兩個月已可完成發酵，冬天凍嘅話就要為瓶身保暖，保持一定溫度以助發酵。」

蒜蓉粉絲蒸蟶子，火候剛剛好，鮮甜爽口。澳門幣 50隻

蒜蓉粉絲蒸蟶子，火候剛剛好，鮮甜爽口。澳門幣 50隻

除了骨煲，白灼螄蚶同油浸筍殼魚都是必點；前者大大隻的螄蚶，唔會煮得太生，拼除了不少人對那「血腥」印象的顧慮，產自廣西北海沿岸一帶，肉較淋身非常鮮味，點特製的辣味醬汁，恰恰中和了海鮮的少許腥味。至於油浸筍殼魚是澳門頗常見且受歡迎的食法，其實煮法可選清蒸或豉汁蒸，但我個人始終覺得油浸係最好食，大廚將魚身從中片開落油鑊炸，刀功一流，炸起的魚身火候剛剛好，外皮香脆，但內裏的魚肉仍保持嫩滑。

紅姐話筍殼魚最喜歡還是油浸的食法，連骨都炸脆，內裏的魚肉滑得嚟又香口。

大廚將筍殼魚魚身從中片開落油鑊，火候剛剛好，內裏的魚肉仍十分嫩滑。澳門幣 268

大廚將筍殼魚魚身從中片開落油鑊，火候剛剛好，內裏的魚肉仍十分嫩滑。澳門幣 268

大廚將筍殼魚魚身從中片開落油鑊，火候剛剛好，內裏的魚肉仍十分嫩滑。澳門幣 268

大排檔起家的石獅，椒鹽的菜式當真冇得輸，一味椒鹽九肚，咬開內裏的魚肉有如啫喱般滑，外面的脆衣非常脆薄，就算放久了亦不會瀉身變淋。澳門幣 78

大排檔起家的石獅，椒鹽的菜式當真冇得輸，一味椒鹽九肚，咬開內裏的魚肉有如啫喱般滑，外面的脆衣非常脆薄，就算放久了亦不會瀉身變淋。澳門幣 78

豉椒花甲王，夠大粒又冇沙，配酒恩物。澳門幣 168

好多人喺排檔都鍾意隊下啤，不過嚟石獅我會建議你試下同樣出自紅姐親手釀製的梅酒，呢度嘅梅酒係用高粱同米酒釀造，入口不會太甜，且帶有淡淡的杏仁香。「我哋而家賣緊嘅係6年嘅梅酒，老實講賺嘅真係心機錢嚟，啲梅買返嚟又要鹽洗、吹乾後又要用糖擦過，工夫好多，我用米酒溝高粱去釀，除咗帶酒香，高粱更能誘發出梅核中的杏仁香，飲落酒香會更豐富。不過賣完之前釀好嘅我都唔再浸了，經濟唔好呀，我每年都浸成為一百斤梅㗎，邊有咁多地方擺存貨呀，應該賣多兩三年就冇啦！」

老闆娘自釀的梅酒，不太甜帶酒香，可惜賣完存貨就唔再浸了。

自釀梅酒及糯米酒，每枝98澳門幣的售價，以質素來說實屬高性價比。

個人覺得好味過薯片嘅椒鹽芋片，明明飽咗九成九仍可以掃光。澳門幣 48

好多澳門的食店都認為，開關後的大環境差了不少，不過紅姐對此就處之泰然，她說：「差咗就梗㗎啦，不過十年河東十年河西，我哋做咗幾十年都慣㗎啦！好似之前經歷過金融風暴、沙士同新冠咁，我哋都仲喺度吖！真係要多謝街坊支持，不過除了感情分之外，要一直保持到地道大排檔嘅水準好重要，啲嘢一定要好食，唔係點會成日嚟？真係為咗見我幾面咩！」

Info ：

澳門石獅美食

地址：澳門黑沙環永華街橋光大廈17號地下F舖

電話：853-28481631

營業時間： 5PM-2:00AM