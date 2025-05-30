澳門煥記海鮮飯店 福隆新巷街坊飯堂，5-12蚊高質特價菜

喺澳門遊客旺區福隆新街，竟然有一間海鮮飯店，可以食到十元八塊的菜餚，而且並非一大盤的三餸飯，而是即點即煮的高質特價菜，我光顧當天的選擇便有只需5蚊嘅瑤柱蒸水蛋、8蚊魚湯浸菜心，最貴都是12蚊花菇扒生菜，平到癲。

煥記海鮮飯店位於福隆新街盡頭的福隆新巷，早於1978年開業，已有47年歷史，特價菜的出現，原來亦早於2003年沙士疫情之後，由22年前直到今天，菜式的定價便從沒變過。

煥記位於福隆新街盡頭的一條小巷，早於1978開業，經營至今已交由第二代楊小姐管理。店內的裝修仍屬街坊食店，帶點懷舊韻味。

雖然是特價菜，食材用料郤不馬虎，花菇扒生菜用的是過百元一斤的大花菇，特別香而爽滑；蒸水蛋的瑤柱味香濃，原來是將日本瑤柱脯散出嚟嘅瑤柱碎，蒸過打爛之後再蒸水蛋；就連浸時菜嘅魚湯，都係毎天到街市買新鮮魚煲嘅湯底，而家澳門街市買斤菜都十元八塊啦，加上人工燈油火蠟真係蝕做喎。

2003年因沙士疫情經營環境變差而推出的特價菜，到了22年後的今天，菜式定價仍然沒變。

煥記嘅特價菜真係抵食，花菇扒生菜，每碟有5隻大花菇，厚肉又爽口。澳門幣12元

老闆楊小姐解釋，當年遇上SARS沙士事件，生意好差，父親為了吸引客人，推出5至12 元的特價菜，後來生意又真係慢慢好轉，為了回饋客人，一直保留到今天都沒有取消。「其實我都同老竇講過，特價菜可以唔使做㗎啦，不過佢認為當時就係因為呢個特價菜，令舖頭嘅生意有起色才得以過渡疫情，所以幾款特價菜雖然是蝕做亦一直保留，當係回饋客人同街坊。只要點一個其他菜式，便可以選一款特價菜。」

楊小姐話生炆龍躉腩係父親傳落嚟嘅菜式，十多斤以上嘅龍躉，採腩肉部分走油之後用薑蔥冬菇炆，啖啖肉，厚龍躉皮更加是滿滿的骨膠原。澳門幣/時價

近50年嘅老店煥記，可以食到唔少懷舊手工菜，好似金錢蟹盒、蝦子柚皮、百寶鴨、焗禾蟲同古法雞煲翅等等，就連其他小菜，好似街坊必點的京都骨、炸子雞、蒸生曬三寶等，都一直保留著街坊熟客喜歡的老味道。楊小姐話：「我哋嘅客人唔少都係老主顧，佢哋都喜歡食返以前嘅味道，好似京都骨咁食咗幾十年，由以前帶住小朋友嚟食，到而家啲仔女大咗，依然會嚟打包我哋嘅京都骨返去比父母食。」

雖然楊小姐已接手飯店，但父親仍經常落舖頭食飯試菜，睇吓啲食材貨源，務求做到數十年品質不變。

大腸清洗後以香料醃過祛味蒸熟，上皮水吊乾後再炸，但上碟會劏開切片，將內裏的肥膏刮走，配酸甜汁同食，外皮脆口，內裏亦炸得剛剛好而不韌。澳門幣88元

蒸生曬三寶採用嘅銀魚仔便要兩百幾蚊一斤，加上A5級土魷同靚蝦乾清蒸，吃的是原材料的鹹香鮮味。澳門幣118元

炸子雞一定用肥三黃雞啲油先夠香；雞隔夜浸白滷水，第二天上脆皮水吊乾以油慢慢浸熟，油溫不能過高，雞肉炸乾咗會好嚡，上菜前再炸一次，皮脆肉嫩。澳門幣100元/半隻

我也試了幾款懷舊手工菜，金錢炸蟹盒外皮入口酥脆幾乎即化，非常驚艷；外皮以厚肥豬肉雪硬後切出薄片，包裹豬面肉、沙角、蟹肉、帶子、蝦仁、蟹籽等豐富用料，炸好之後郤完全沒有肥豬肉嘅油膩感。巧手焗禾蟲每份除有半斤禾蟲，還加入炸肥豬肉粒同蒜粒增加油香，打入6隻雞蛋不加一點水，蒸好的禾蟲會再入焗爐焗一下，收乾水份外，表面亦焗得焦香再上桌。原來這是不少年長客人必點，經常食完再打包㗎～

金錢炸蟹盒的工序不少，單係要在厚肥豬肉上片出均勻的薄片就甚考刀工，炸完的外皮酥脆，內裏的材料亦非常豐富，推薦。

巧手焗禾蟲原來加入炸過的肥豬肉粒同蒜粒同蒸，上桌之前再入爐焗香，蛋漿不加入滴水，難怪入口味道香濃。澳門幣200元

至於京都骨，雖然只是簡簡單單小菜一碟，但魔鬼在細節，個汁先係重點，大廚話煮法係以前嘅老師傅教落，一直幾十年冇變過，以西芹香料芫荽熬水，再加入茄汁、糖同煮，微酸帶甜非常開胃；至於肉扒一食就知唔係雪藏嘅新鮮肉扒，唔會太多骨，喜歡啖啖肉就最啱嘞。

京都骨上菜不見西芹卻帶芹香，原來係以西芹香料芫荽熬水，再加入茄汁、糖同煮，微酸帶甜非常開胃。澳門幣88元

除了街坊客，原來煥記有不少港人熟客，多數都係食過嘅朋友介紹之下，一個傳一個咁愈來愈多人識得嚟搵食。「香港客特別喜歡食翅，好似雞煲翅就好受歡迎；4人份的濃湯雞煲翅，採五両大包翅，湯底以老雞、火腿、湯骨、雞腳等材料煲6、7個鐘，期間啲湯熬到差不多火候再加入翅骨同煲，煲到夠濃夠白夠火候再用嚟煮翅 ，入口真係起哂膠特別香濃。講真，如果啲嘢唔好食都唔會有返頭客啦，我哋係靠口碑經營到而家嘅。」到訪當日旁邊便遇上兩位港客，佢哋話嚟澳門嘅話一定會到煥記食返餐，炸子雞係必點，已經是多年嘅熟客了。

深受港人歡迎嘅濃湯雞煲翅，例牌4人份足五両包翅，價錢實惠。澳門幣680元

Info ：

澳門煥記海鮮飯店

地址：澳門新馬路福隆新巷1-3號

電話：853-2855 6689

營業時間：早上11時 - 凌晨12時