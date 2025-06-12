POP MART漫遊澳門 跟4大超人氣角色，玩轉世遺景點城區

今個星期澳門嘅大事，肯定是LABUBU、Baby Molly、CRYBABY 及 DIMOO ，4位POP MART 旗下超人氣角色，現身瘋堂斜巷、白鴿巢前地、崗頂前地和氹仔排角路休憩區，引發城中的瘋狂打卡潮；在捕獲幾位潮流明星之餘，我想帶大家跟隨他們的足跡，放慢腳步，來一趟周邊世遺景點及城區漫遊，可能會遇上一些你從未發現的美麗風景。

POP MART人氣角色打卡地圖：

1）Baby Molly @ 瘋堂斜巷

今次的與POP MART 漫遊澳門活動，多個人氣角色的巨型裝置，都加入了澳門的獨有元素，好像現身於瘋堂斜巷的 Baby Molly，就以澳門的特有手信杏仁餅為主題，極富在地特色。

Baby Molly化身為食貓，杏仁餅吃到飽。

周邊漫遊：瘋堂斜巷有大量葡式建築嘅打卡景點，除了近百年歴史的大瘋堂、婆仔屋、澳門三大古教堂之一的望得聖母堂等較為人熟知之外，今次活動諮詢站所在之處—— 瘋堂10號創意園，是一幢位處婆仔屋旁邊的古典大樓，室內墨綠色的百葉窗、壁爐及旋轉樓梯，均是不錯的打卡位；園區屬比較小型的展示空間，平日舉辦的展覽特別支持新一代的藝術創作人，很值得入內逛逛。

瘋堂斜巷 Baby Molly的諮詢站設於瘋堂10號創意園之內。

這兒亦是拍照的好地方。

2） DIMOO@ 崗頂前地

置身於崗頂前地DIMOO，以澳門懷舊冰室為主題，4米高的大型裝置，當然唔少得冰室必備的綠色光管招牌和菠蘿包，現埸仲有不少冰室打卡位，喺呢間冰室雖然冇得食，但至少可以影餐飽。

廚師帽可愛造型的DIMOO，大家快來打卡。

周邊漫遊：崗頂前地被列入世界遺產的歷史建築物眾多，包括崗頂劇院、聖奧斯定教堂、聖若瑟修院、以及何東圖書館；重點推介各位文青一定要到訪何東圖書館，甫進內先通過的小庭園、石山與噴泉均予人清新之感。另一景點聖奧斯定教堂供奉苦難耶穌像，每年為期兩天的苦難耶穌像巡遊，是澳門天主教會每年的重要節日活動之一。

文青必到的何東圖書館。

聖奧斯定教堂。

3） CRYBABY @白鴿巢前地

在白鴿巢前地身穿桃紅色衣裙的CRYBABY，於一片草綠的公園前非常搶眼，主題依然以美食作招徠，配合美味嘅夾餅加上魚蛋串等街頭小食，留意CRYBABY頭上的帽子造型竟然是車厘子，拍照時在背後取景非常有趣。

靚到喊嘅CRYBABY車厘子頭，必需打卡。

現場打卡即可免費獲得限量名信片

周邊漫遊：白鴿巢前地於2005年作為澳門歷史城區的一部分，被列入世界文化遺產名錄，入選八大古老廣場之一。據說該區是葡萄牙人在澳門最早的聚居地，周邊有不少歷史古蹟，好像東方基金會會址、聖安多尼教堂等；而旁邊的白鴿巢公園，建於1779年，更是澳門歷史最古老、面積最大的市政公園之一。

4） LABUBU @氹仔排角路休憩區

好多朋友問排角路即係邊度？其實就喺官也街附近，步行過去不用5分鐘，搭輕軌的話就在排角站一出就係啦！壓軸的LABUBU，化身7米高嘅澳葡菜小廚師師，為大家炮製葡國雞、葡式糕點等美食。

周邊漫遊：排角路位於氹仔舊城區，與官也街及龍環葡韻都非常相近，和LABUBU打完卡，最好係先去官也街掃街，又或者來一頓澳葡菜，祭一下五臟廟；然後再步行去龍環葡韻，在淡綠色的葡式建築群中慢步散策，感受濃濃的澳葡風情。

龍環葡韻的特色建築群。

5）POP STATION @ 議事亭前地

除了打卡仲要喪買，議事亭前地在活動期間會有Pop up快閃店，店外更有澳門限定，以葡撻為主題的MEGA SPACE MOLLY EGG TART大型打卡裝置比大家打卡。

以葡撻為主題的大型MEGA SPACE MOLLY EGG TART裝置，就在快閃店門外。

快閃店內人潮不斷，掃貨要快！

活動有不少抽獎的限量商品，詳情可留意官方網站。

info：

與POP MART 漫遊澳門

日期：6月6日- 9月21日

地點：澳門瘋堂斜巷、白鴿巢前地、崗頂前地、氹仔排角路優點區及議事亭前地

備註：活動期間澳門旅遊局有大量的抽獎活動，相關資訊

網址：https://www.macaotourism.gov.mo/article/events/popmart-macao-citywalk