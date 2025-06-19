澳門翻撻冰室 舊區發現創意茶記，必食流心窩蛋牛撻

嚟澳門葡撻食得多，鹹味嘅你食過未？我最近在澳門舊區草堆街發現一間新茶記——翻撻冰室，佢哋嘅流心窩蛋免治牛撻，可以話係近期在澳門食過比較特別的出品，方形的葡撻造型，內藏惹味的咖喱免治牛肉，雖然是鹹味的餐點，卻又和葡撻的酥皮撻底異常的夾，上面的流心蛋更加是神來之筆，平衡了牛肉的膩口之餘，一刀切開傾瀉的蛋黃醬非常打卡。

小店開在舊舖林立的草堆街舊區，懷舊冰室的門面顯得異常搶眼，原來這是金沙中國草堆街活化項目下被選中進駐的創意茶記，雖然該店無論在門面、店內裝修、鐵皮枱凳、綠色紙皮石地磚等等，無不完美體驗老冰室的元素，但在出品方面卻創意十足，好像開店主打的流心窩蛋免治牛撻，便是為他們取下活化計劃經營的重點出品。

去年12月開業的「翻撻」，走懷舊冰室路線。

冰室老闆阿 Seng 本身是工程師，2022 轉戰餐飲，曾和友人於筷子基開設咖啡店 Neibur 鄰，「雖然開Neibur時係疫情期間，但當時嘅正方形牛角包牽起一股熱潮，以從沒飲食經驗的人來說，出品咁受歡迎係興奮㗎！可惜開關後經營環境轉差於去年結業離場。之後都有諗過自己係咪唔適合做生意呢？亦曾打算唔再做餐飲，甚至開始接工程做，但機緣巧合下，遇到金沙中國的草堆街活化企劃，又比咗自己再試一次的機會。」

流心窩蛋牛撻（澳門幣22）和葡撻（澳門幣14）都是嚟「翻撻」嘅必點名物。

結果「翻撻冰室」從百多份計劃書中脫穎而出獲得資助開店，係失敗中累積經驗，為節省成本，店舖由策劃装修到海報設計，都係阿Seng一手包辦，不再在裝修上面耗資太多，就連冷氣都是生意穩定後才分期安裝。至於餐飲出品用料卻一點也不吝嗇，主打的手工包點全由自家工場製作。他表示：「 好似日本咁就有唔少以手工麵包吸引人的咖啡店，故新店仍以我嘅強項包點作主打，我覺得一件高質的多士及包點，對一間茶餐廳嚟講始終係有優勢嘅！」

窩蛋牛撻上面的雞蛋焗出流心的效果，一刀切開傾瀉的蛋汁超打卡，咖喱免治牛和葡撻的酥皮全沒半點違和感。

至於開店「功臣」流心窩蛋牛撻，則是源自之前咖啡店方形牛角包的創意延續，阿 Seng 話：「最初將牛角包造成正方形係想突圍而出，因同是以酥皮製作，亦有推出方形葡撻；至於窩蛋牛撻係採用了咖喱牛肉烏冬的材料研發，將當中的咖喱免治牛肉造成撻餡，最初是沒有流心蛋的，後來給朋友試食後才建議加進去，半熟蛋竟可與咖喱牛肉完美平衡。」

個人覺得，食嘅時候加上一點辣椒醬更加惹味。

他解釋，流心窩蛋牛撻製作複雜，需分兩次焗製，焗好酥皮後，再加入煮好的咖喱牛肉餡料，打入鮮蛋，爐溫控制要好準確，特別係蛋要焗到流心嘅效果係最重要，單是在提交計劃書前便嘗試了十多個改良版本，到開店前亦再多次重新調校，才得出滿意的流心蛋和酥皮的脆口效果。

阿 Seng喜歡研究麵包的製法，店內設自家工場，各項包點的食譜均出自其手筆。

除咗窩蛋牛撻，個人覺得他們的葡撻都值得一試，酥皮採酸種和日本麵粉，蛋漿則只混和全忌廉而不加奶，食落比較香，糖的成分相對少，食落唔會太甜。冰室另一創意之作菠蘿油多，顧名思義係源自菠蘿油，卻以日本麵粉和湯種製作嘅三文治多士，取代傳統嘅麵包，多士食落更香，有更佳的煙韌口感，相對亦無咁heavy 。

菠蘿油多士採用的三文治麵包，加入了湯種製作，口感更佳。澳門幣28。

早晨多士套餐，可以試到冰室自家製的酸種鬆軟多士，配上流心蛋更豐富了口感，仲包埋餐飲。澳門幣28。

咖喱免治牛飯，免治牛肉以大量蔬菜炒製特別濃香，食落帶蔬菜嘅甜味，非常下飯。澳門幣44。

黑椒墨魚滑炒意，個人感覺墨魚滑少了墨魚粒的彈牙口感，但意粉處理得不錯，濃香的黑椒汁亦配合得剛剛好。澳門幣42。

阿 Seng透露，開業初期新店表現一直未如理想，經過在食譜上不斷改良，近兩個月終於扭轉乾坤；我幫襯當天中午時段座無虛席，在草堆街這老區的小店來說，已可算是獲得一眾食客認可的表現。在他的飲食事業上，總算挽回一點信心。

雖然小店尚有不少進步空間，例如餐點選項不多，但看在年輕人對飲食的創意及熱誠，仍好值得嚟「翻撻」一次嘅。

飲品我第一次選了白乳牛，即雪碧配乳酪，第二次再去翻撻，試埋佢哋嘅黑乳牛，即可樂配乳酪，汽水加入乳酪的creamy 口感很不錯。澳門幣24。

Info ：

澳門翻撻冰室

地址：澳門草堆街利寶大廈51 A地下A舖

電話：853-6681 4874

營業時間：10 am-19pm