澳門老人牌專門店 罐頭魚的無限可能，沙甸魚杏仁餅你食過未？

作為地道澳門人，茶餐廳嘅辣魚麵同辣魚包可說是由細食到大，路環漢記嘅辣魚公仔麵更加係成罐咁上，香港嘅朋友見到都頻呼誇張！當中嘅辣魚，正正是老人牌紅罐辣味沙甸魚，亦係大部分澳門人嘅味道回憶。

澳門老人牌中葡沙甸魚文化專門店，就連門面裝修都採用了經典嘅標誌性大紅色，非常吸睛。

而家喺澳門竟然還可以食到沙甸魚味嘅杏仁餅、蛋卷同埋鳳凰卷，想到將葡國嘅沙甸魚和杏仁餅、蛋卷等澳門特色餅類，呢兩個大纜都扯唔埋嘅元素合二為一嘅，係澳門老人牌中葡沙甸魚文化專門店的負責人羅沛婷Angela。

單是裝修便花了大半年時間，高高的沙甸魚罐頭的陳設牆，非常打卡。

這個源自1912年的百年品牌，早在大約七、八十前，Angela阿爺嗰代嘅羅德禮繼承有限公司已是港澳的總代理，到她接手後和一班朋友設立老人牌投資管理有限公司，開始了品牌的推廣和產品研發。

店內陳設了不少葡國當地工廠製作沙甸魚罐頭的老照片。

當年供貨給餐廳的大罐裝沙甸魚，每罐淨重785克，現已停產。

好多人都不知道老人牌沙甸魚有亞洲和歐洲版之分，但無論係亞洲定歐洲版，罐頭上嘅老人牌商標，應該夠家傳戶曉了吧？但原來這和澳門大有淵緣，Angela話：「當年阿爺和葡國這間沙甸魚生產商合作，當時該廠的出品是紙盒裝的，在談澳門的代理時想造成鋁罐裝，廠方便設計了幾個包裝供選擇，其中阿爺就揀咗呢個老人嘅頭像，而這亦係《三劍客》中的其中一個角色形象，想不到的是，後來慢慢發展到就連當地嘅出品包裝，都全沿用這頭像的鋁質燒罐設計了。」

該店在2022年疫情封關期間開業，Angela話嗰陣雖然冇遊客，但當地嘅澳門人對專門店非常接受，始終大家由細食到大，仲話可以喺一間店裏搵齊唔同口味好難得。

Angela接手家族生意後，幾年前開始構思老人牌專門店，她表示：「有這構思係希望將老人牌呢個咁有澳葡特色的品牌，重新打造出具中葡代表性的產品，最初想到嘅就係將葡國老人牌沙甸魚加入澳門特色杏仁餅裏面，單係沙甸魚成分比例，便花了大半年時間研發。一開始本來係用最經典嘅紅罐辣味沙甸魚製作魚鬆，但因辣味唔係同各款餅食都夾到，就改咗用黃罐嘅橄欖油沙甸魚。最難係沙甸魚味道比較重，份量太多的話入口會可能帶腥，後來發現加入少量旗魚鬆，成功令味道得以緩和平衡。」

沙甸魚曲奇是王牌產品，每天於店內手工自家製，採用法國牛油，入口鬆化之餘帶魚香。

沙甸魚手工曲奇餅的紅色鐵罐包裝，沿用紅色辣魚罐頭設計的加大版。

沙甸魚杏仁餅是店內第一款研發的澳葡特色餅食，沙甸魚鬆含量係最多嘅一款，除了橄欖油魚鬆，還有另一款辣味魚鬆供選擇。澳門幣68。

在杏仁餅成功之後，沙甸魚味的蛋卷、鳳凰卷、曲奇餅，就連澳葡特色蟲仔餅都有了，所有出品都會加入用老人沙甸魚製作的魚鬆。Angela話：「一罐沙甸魚製成的魚鬆只有35克，當中成本會較貴，其實我哋可以用新鮮沙甸魚去炒嘅，但我哋想堅持沿用老人牌出品嘅元素，這可說是我哋嘅初衷，一定要貫徹。」

當中，造成魚仔形狀的曲奇餅一直是店內的王牌產品，每天於店內手工自家製，日產也就只有六、七十盒，每逢有曲奇餅出爐，整間店都會瀰漫著濃濃的餅香；曲奇餅用的法國牛油，入口鬆化之餘帶魚香，餅乾和沙甸魚鬆亦非常搭味。另一個沙甸魚手工曲奇備受歡迎的原因，可能係紅色鐵罐包裝，沿用的便是紅色辣魚罐頭設計嘅加大版，非常有代表性，完美體現葡澳產品特色。

澳門土生葡人曲奇的代表蟲仔餅，加入紅菜頭和沙甸魚鬆，並減少了牛油的分量，平衡了膩口感。澳門幣68。

店內尚有蛋卷、鳳凰卷和香葱魚酥等特色澳門特色餅類選擇。

除了澳葡特色餅食，在2022年初開業的這間專門店，仲可以買到老人牌最齊全的沙甸魚罐頭，無論是亞洲或歐洲版的都一應俱全；簡單來說，銷往澳門、香港、日本等地嘅係亞洲；內銷葡國、法國同意大利則是歐洲版。亞洲版一般賣十幾蚊，歐洲版售價相對較高，大約四十幾蚊一罐，但魚和橄欖油則採用靚啲嘅升級食材，打開罐內裏的沙甸魚亦較肥大脹卜卜。

一整系列的亞洲版老人牌沙甸魚，包括辣味及原味橄欖油、辣味茄汁、日式照燒汁、植物油沙甸魚和鹽水沙甸魚等，都可以在專門店找到。澳門幣13.5-16.5。

除原條的沙甸魚罐頭，造成魚醬的款式亦非常受歡迎。澳門幣16。

歐洲版Vintage精選特級橄欖油沙甸魚系列，在這亦一應俱全。

從圖片可看出，老人牌沙甸魚亞洲版（左）和歐洲版精選沙甸魚（右）的分別，後者明顯魚身更肥美。

就連新近一年推出，香港沒賣的煙燻系列也可在這找到，該系列除有沙甸魚同吞拿魚，還有鯖魚、鱒魚和三文魚共5款；選用特級初榨橄欖油，一吃入口已經有濃濃的煙燻味，煙燻沙甸魚採用嘅是冇骨嘅魚塊，且特別肥美，配以特級初榨橄欖油，難怪這雖然是老人牌罐頭魚中最貴的系列，每一罐要價澳門幣55元，仍吸引眾多回頭客。

煙燻系列，左起：沙甸魚、鯖魚、三文魚、鱒魚和吞拿魚共5款。

Angela話細個最鍾意食罐頭裏面嗰薄薄一片嘅紅蘿蔔，覺得係最入味最好食嘅。

澳門老人牌中葡沙甸魚文化專門店

地址：澳門羅保博士街廠商會大廈地下B座

電話：853-68810086

營業時間：10am-7pm