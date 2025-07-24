澳門義字街南華貿易行 必食東南亞風味小食檔、必買馬友鹹魚瑤柱馬拉盞

澳門義字街菜市場早已是網紅打卡熱點，但作為地道澳門人，今次想介紹嘅唔係去米芝蓮昌盛食個包，或者帶你去買阿伯銀器，而是我和屋企人幫襯了幾十年，專營東南亞香料雜貨的南華貿易行；記得小時候跟家人到義字街街市買餸，都會順便到旁邊盧九街的南華買點香料，諸如胡椒、桂皮、黃薑粉、鹹蝦葉等等，貪佢哋可以散買非常方便，當年在店前更有即開椰子，煮咖喱或甜品都要嚟買新鮮椰汁。

投入大量心血經營的自家品牌——金塔牌， Patrick話佢嘅目標係讓客人入廚時，在油鹽醬醋外有更多調味選擇。

位於盧九街的南華貿易行，就在義字街旁邊，唔少在地澳門人都經常光顧。

以東南亞風味美食為主的南華車仔麵小食檔，價廉物美之餘，目的係可以讓客人試到南華自家生產醬料嘅味道。

雖然自己頗愛下廚，但懶起上嚟又想食平靚正東南亞美食，就會嚟南華睇吓佢哋小食檔有咩好餸。小食檔每天有幾款東南亞風味小菜，我到訪當天就有緬甸炸雞、印度咖喱雞及印尼巴東牛肉等，我成日同朋友講呢度嘅高質三餸飯好抵，兩款餸加一款菜，連埋飯都係$28，仲可以選配椰汁黃薑飯，真係超值；相對肉類，大推當天的馬友瑤柱馬拉盞煮茄子豆仔，瑤柱和馬友的鹹鮮味，非常好下飯，好多街坊懶得煮都會嚟打包兩三個餸，小菜每份都係$28，返屋企煮煲飯就可以開餐。

呢度嘅三餸飯只需澳門幣 28，絕對唔係一般頹飯，喺該區可以食到咁高質嘅東南亞風味小菜，性價比非常高。

煮至軟腍入味的印尼巴東牛肉，好多街坊都會一盒盒咁買返去加餸。每盒澳門幣 28

呢盒三餸飯我就揀咗巴東牛肉、咖喱雞同馬友瑤柱馬拉盞煮茄子，仲免費改配椰汁黃薑飯。都係澳門幣 28。

除了主食，小食檔仲有唔少都係用他們自家醬料烹調的麵食，例如魚湯粉、蝦湯麵、喇沙和馬拉盞撈麵等等；仲有抵食夾大件的沙嗲雞肉串、咖喱角和春卷都係$8，咖喱角真係大大件，$20仲有三件，當早餐或下午茶超飽。南華貿易行第二代掌舵人何伯基 Patrick 話：「最初開小食檔係因為好多人都知道我哋有自家生產嘅醬料，但又唔知係咩味道，好多年青一輩甚至唔入廚，食檔便以自家醬料烹調出東南亞風味的菜餚，等大家可一嘗當中味道。」意料之外的是，小食檔郤因此大受街坊歡迎。

非常吸引嘅沙嗲雞肉串，入口沙嗲味香濃之餘又唔怕燒得太乾，幫襯當日就遇到一個姐姐仔一買九串。每串澳門幣8，三串澳門幣20。

大大件的咖喱角和春卷都係8蚊，咖喱角內有咖喱薯仔和雞肉，春卷則是雜菜絲，但加了白胡椒粉，特別香口。每件澳門幣8，三件澳門幣20

除了小食檔，南華仲有車仔麵。呢款馬來西亞濃蝦湯麵，湯底帶有蝦膏嘅香味，仲可以選配竹升麵、河粉或米粉。澳門幣 25

當然仲要試埋佢哋嘅緬甸魚湯粉，湯底加入自家製魚湯粉湯料包，試過啱口味就可以大量入貨啦。澳門幣 25

要說已有51年歷史的南華貿易行，則又是一代緬甸華僑移居澳門的老故事；Patrick 表示：「我爸爸媽媽係居住喺緬甸嘅華僑，當年因排華嚟到澳門時真係咩都冇，爸爸做苦力搬運，媽媽車衣；為改善生活想做點小生意，開咗間士多仔賣糧油雜貨，後來因生意不理想，轉賣特色東南亞產品，最初以泰國貨為主，後來為了提升競爭力，創立了自家的品牌。」在Patrick經營之下，南華早已由當年一間小小的糧油雜貨鋪，除分銷包括緬甸、泰國、馬來西亞及印尼貨品和醬料，更發展出自家品牌和廠房，生產一系列東南亞風味的食品、香料及特色醬料等產品。

但原本從事IT業的Patrick，小時候對該類醬料並沒有多大好感。「記得大概中學時期，阿爸打算以自家品牌推出有緬甸特色的魚湯粉湯料包及醬料，經常飛到當地學習製作，每次返到澳門就喺廚房埋頭苦幹研製，啲醬料煮起上嚟真係成間屋烏煙瘴氣百味紛陳，特別係研製魚湯粉湯料的時間好長，我和細妹只好經常避入房中。」在他印象中，兒時唯一對父親的生意感興趣嘅，是每次跟他到香港傾生意，經過漫長的工作後，定會帶他到麥當勞食薯條，對當時的孩子來說，是付出一整天耐性等待都值得的童年回憶。

由何老先生創立的金塔牌，最初的產品除了魚湯粉湯料包，尚有蝦米馬拉盞、瑤柱馬拉盞和咖喱醬，當中以魚湯粉湯料最花工夫和時間，其他醬料的製作一般只需數小時，但魚湯粉的湯料卻要兩天才完成，單是當中選用的新鮮魚，便需經人手多次反覆炒至乾身，才可用以製作湯料包。雖然話係預製湯料包，但在烹調上亦非即食，Patrick解釋：「因材料中含有粘米嘅米碎，煮的時間愈長愈溶爛，一般需要30分鐘以上，啲魚湯先至夠濃稠。」

店內主銷東南亞食品和香料，對於喜歡下廚的人來說呢度絕對係一間寶藏店。

蝦米馬拉盞和瑤柱馬拉盞都是大熱產品，熟客都係一大樽（500g）咁買；經常可以見到店員現場將炒製好的馬拉盞混合炸香蔥入樽，原來由緬甸入貨的炸乾蔥特別香脆，現場入樽可保留最佳香酥口感。大樽裝澳門幣 150

金塔牌緬甸酸菜係用洛神花葉製作，屬於期間限定，每季只做大約兩三箱，賣晒就冇㗎喇！澳門幣 23

除了招牌魚湯粉盒裝湯料包（澳門幣15），尚有配以獨立包裝河粉的套裝魚湯粉（澳門幣28），記得買埋魚湯專用炸馬豆餅（澳門幣14），完美呈現緬甸魚湯粉風味。

「記得阿爸成日話，好多唔食辣嘅客人聽到馬拉盞三個字都會驚咗，而且蝦膏成分亦唔係人人接受到，我接手後開始研發點樣保留風味之餘，又可做出大部分港澳人喜歡嘅味道，不斷在蝦膏和辣度作出調整；好似馬友鹹魚瑤柱馬拉盞，就係其中一款唔辣嘅新產品，用以加入湯麵可有提鮮嘅效果，又或者苦瓜蒸釀肉餅都很不錯，苦瓜嘅甘甜配鹹魚肉餅嘅鮮香真的一絕。」

馬友鹹魚瑤柱馬拉盞，用來炒飯或者蒸肉餅都一流。澳門幣 45

我就買咗蝦米馬拉盞和瑤柱香料醬，撈麵食真係一流。細樽裝澳門幣 45

事實上，自Patrick接手貿易行30多年，早已由東南亞香料食材分銷商，發展至擁有自家品牌及生產廠房，佢又話：「我哋目標係讓客人在入廚房時，除油鹽醬醋外有更多嘅調味選擇，特別希望讓一眾繁忙工作過後、仍要忙於張羅晚餐的職業女性，只需簡單嘅醬料，便可煮出一頓美味嘅東南亞風住家餸。」

澳門南華貿易行

地址：澳門盧九街2號地下

電話：853-28482805

營業時間：8am-7pm

南華東南亞小食檔：

營業時間：9:30am-3:30pm