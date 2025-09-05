澳門「金門1953」隱身窄巷的百年古宅，體驗穿越時空嘆啡之旅

最初看到「金門1953」，好多人都誤以為是來自台灣的咖啡品牌，意想不到的是，這名字其實是來自創業於1953年，澳門營地大街第一批豬肉攤販———金門，與一幢建於1933年的澳葡特色古宅，所營造出來咖啡與文化共享空間。

「金門1953」置身於隱蔽的馬忌士圍，司打口一條巷中巷的百年老宅，單看外貌，標誌式的澳葡建築、懸臂式露台，與周遭的唐樓群形成強列對比；走進屋內，斑駁的青磚水泥牆身、高樓底建築、幾何拼花地磚、老舊的鐵窗花，特別是屋旁一條窄長的樓梯，昏黃的燈光下，彷彿瞬間穿越電影花樣年華的拍攝場景。

藏身於司打口一條巷中巷的馬忌士圍5號的「金門1953」，百年老宅的澳葡標誌式建築，與周遭的唐樓群形成強烈對比。

在「金門1953」不單可以嘆啡，更是睇展、葡式瓷繪等體驗的文化共享空間。留意門牌上的營業時間已更新，可查看文末的店舖資料。

古綠色的鐵閘和樓梯，昏黃的吊燈，一秒穿越到花樣年華中的電影場景，打卡一流。

大宅正門所見的鐵窗花，是從樓上拆下改裝上，讓大家可以更近距離欣賞到當年古老裝飾的美。

「金門1953」的幕後推手，是原氏家族的後人——媳婦Lydia和她的兒子Johnson；Lydia話：「原氏家族早年在營地街一帶經商，金門是我老爺一手建立逾70年歷史的品牌，我一直有個心願希望可繼續將之延續。當我在2023年初從網絡上看到現址招租，即感覺這是最好的時機。」

至於這裏會和咖啡扯上關係，則源於兒子Johnson本身便是啡迷，且在數年前已開了「原」咖啡一店，他表示：「最初係想為原咖啡找一個搞咖啡workshop 的地方，我哋一向做手沖咖啡，比較配合寧靜嘅環境，呢度嘅氛圍正正可以讓人靜下來，好放鬆咁樣享受咖啡。配合母親喜歡的瓷繪，便計劃將這裏作為二人的共用工作室。」

「金門1953」的高樓底建築，與友人在此嘆啡可hea 上半天。

地下一層放了大樓修復前的圖片，看罷即能感受到當中的不容易。

可當他們打開這百年老宅的大門，內裏的環境，還是讓從事工程和設計的Lydia震驚了！「這裏實在荒廢太久了，地下一層經歷了天鴿時的嚴重水浸，牆上可見浸至兩三米的痕跡，牆身剝落青磚外露，樓上一層堆滿不少生活舊物，殘舊得完全係一個廢墟，展開修復工程前，單係清走內裏的垃圾都花咗十萬。」

尚幸得到文物修復師和一眾歷史研究工作者的幫助，修復工程得以順利開展，當中鞏固橫樑，拆掉二樓和閣樓的間隔、重新換上樓梯，又將保留完整的窗花移至地下，成了最佳的裝飾。正修讀博物館管理課程的 Lydia話：「很多人都誤以為這裏是政府法定保育的歷史建築，但事實上我哋只是私人自發咁去做，以修舊如舊嘅方式，盡量保留建築物的靈魂，其實咁先係最難，比重新拆咗佢重建嘅成本亦更貴。」

她形容，在為時4個月的修復期中，就好像開盲盒一樣，驚喜逐漸浮現，好像那黑色的地面，抹去厚厚灰泥後所呈現的幾何拼花地磚，因牆身剝落而外露的青磚水泥，全是經過歷史沉澱、老式建築獨有的氛圍。於是，在Lydia和Johnson二人邊做邊改，經過開業兩年間的蛻變，將這裏重新打造成獨特的文化共享空間。

上一樓是展示空間，眾多舊物包括嬰兒學行車、四柱鐵床、瓷器碗碟、洋服和零錢包，都是住在這的人所留下，充滿歴史感。

這個「P#」的門牌，據說是屋內有井水的意思，方便如遇上附近火燭便知道何處可找到水源。

地上拼砌的梅花地磚，在當年的老式大宅頗常見。

Johnson解釋：「喺我哋呢個共享空間裏面，好多嘢都可以發生，嘆啡、睇展、土生葡菜workshop、葡式瓷繪體驗等；除此之外，我哋更希望透過這間百年古宅，分享一啲澳門的生活老故事，讓大家更了解這座小城的底蘊。」目前「金門1953」蛻變仍在延續，假如你有興趣加入，不妨來這裏嘆返杯由咖啡師按客人喜好設計的「咖啡一人前」，和店主探討一下文創與保育的無盡可能，但記得平日需先預約啊～

由舊門板改造而成的桌子，是朋友所贈，與空間的氛圍如出一轍。

Lydia熱愛葡式瓷繪，更將澳門的元素加入創作之中，會不定期舉辦體驗工作坊，有興趣可inbox查詢。

這裡展示了不少Lydia和學員的作品。

原咖啡在「金門1953」是重點體驗。

「原」咖啡主理人Johnson在台灣讀書時期，經常遊走於雲林和嘉義的咖啡莊園，認識了不少當地的咖啡師和種咖啡豆的農友，自此成了標準啡迷。

雲林花囍田（澳門幣80）

採用出自花囍田咖啡農莊、屬於國際競標級數。帶較豐富的酸和甜，入口有些近似布冧的果酸，以及如麥芽糖的甜香。

四味果汁（澳門幣60）

非常適合夏天的果汁啡；採用金門1953的配方豆，加入芭樂、蘋果、芒果、橙4 款果汁綜合，入口好清爽。

金門1953

地址：澳門馬忌士圍5號

營業時間：星期一至五（採預約制）

星期六、日（開放時間：2pm-7pm）

預約方法：inbox代理人原咖啡@yuan_coffee.mo