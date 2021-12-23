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23/12/2021

湯水達人Natalie | 派對前後為肌膚補水！「蘋果玉竹煲螺頭」養陰潤肺兼補血，四重滋潤！蘋果代替雪梨更好？冰鮮螺頭要點處理？

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　　就快聖誕節，大家一定會去開party狂歡一番！一個貼服的妝容對於去派對來說十分重要，想皮膚靚靚出席派對？就一定要煲我今次教大家的「蘋果玉竹煲螺頭」！這個湯十分滋潤，對皮膚一流之餘更是養陰潤肺兼補血，是派對前後的必飲之選！

 

料理、湯水達人Natalie

 

 

沙參：養陰潤肺，煲湯要用北沙參！

 

　　說到玉竹，大家都必定會聯想起沙參吧！和玉竹一樣，沙參也有養陰潤燥、生津清熱的功效，而兩者配合使用，效果更會double up，想要水潤肌，就當然要玉竹沙參一齊用！不過沙參亦有南、北之分，南沙參有清肺熱、補肺陰的功效，主要用於清肺祛痰；而北沙參就主要益胃生津，若果用作煲湯，北沙參就比較適合。

 

　　那麼沙參要如何選擇才為之靚？其實很簡單！很多人都會以為沙參夠粗就是好，其實沙參不一定要太粗身，最緊要是外表呈淡黃色，沒有經過漂染；還有沙參是完整和夠整齊就可以喇！

 

蘋果：潤燥解渴另一選擇！

 

　　不少乾燥人士都會用雪梨煲湯，若果有留意我的食譜，應該都記得我曾經提及過其實雪梨性質寒涼吧！若果你本身有寒咳、經常容易頭暈、或是經痛問題比較嚴重，在使用雪梨上就要多加留意。若果不想用雪梨，其實可以用蘋果！

 

　　「一日一蘋果，醫生遠離我。」這說話雖然聽落老套，但其實蘋果的確功效多多！蘋果有生津止渴、清熱潤肺等作用，若想滋潤皮膚，蘋果也是不二之選！提提大家，比起一般蘋果，蛇果的果肉在煲湯後較不容易散開，若想煲湯後依然啖啖果肉，就記得用蛇果！

 

Read more：湯水達人Natalie | 超級滋潤「炒米粒粒雪梨茶」！潤燥補血暖脾胃，秋冬啱晒！南棗點揀先最靚？

 

Nat Nat小教室：冰鮮螺頭要點處理？

 

　　在過往的食譜，我都較多使用乾螺頭，因為冰鮮螺頭較為寒濕，如果經常經痛、腰骨痛、或是手術後的人士，的確用乾螺頭會比冰鮮螺頭好；但也知道不少朋友在家中「收藏」了很多冰鮮螺頭，卻又不知道要怎樣處理才可以辟走腥味，今次我就教大家處理冰鮮螺頭的方法，煲出來的螺頭分分鐘可媲美新鮮螺頭！

 

　　做法很簡單，首先把螺頭的奄去掉，然後用刀可把螺頭上的黑色部位刮走，再在螺頭的中間開一刀，把腸取出，最後用抹布吸乾螺頭的水份，把螺頭切開，就完成基本處理步驟！

 

　　至於要辟走腥味，就要首先把鑊預熱，放入處理好的螺頭，用白鑊輕烘至微黃色，然後就可以灒酒和加入熱水，把螺頭內的污穢物全部逼出，最後待水滾起就可以把螺頭沖淨使用喇！

 

下頁睇詳細食譜，更多材料小貼士！

 

 

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