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30/12/2021

湯水達人Natalie | 冬天必食！「日式金蠔焗飯」香噴噴啖啖鮮味！點揀、點處理金蠔？不用鑄鐵鍋，電飯煲都煮到？

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　　冬天是吃金蠔的季節，但金蠔通常不是蒸、煎就是燜，好悶！今次我就教大家做一個「日式金蠔焗飯」！這個飯材料看似很多，但其實只要備好材料，輕輕鬆鬆就可以完成！金蠔味鮮之餘沒半點腥味，每啖飯都盡吸箇中精華，冬天食完仲暖笠笠！

 

料理、湯水達人Natalie

 

 

金蠔：必選珍珠金蠔，半乾濕最好食！

 

　　今次焗飯的主角當然就是金蠔！說到金蠔，大家最想知道的一定是如何挑選！不要看我用的金蠔細細隻，其實這是珍珠金蠔！大家挑選金蠔通常都會揀大大隻的，但其實大隻的金蠔比較膩口，而珍珠金蠔雖然細隻，卻是眾多金蠔之中特別鮮甜的一種，食落夠鮮味，更不會腥！

 

　　至於想要煮出來的金蠔夠juicy，就一定要選半乾濕的金蠔！有些朋友可能覺得金蠔一定要夠乾身，其實半乾濕狀態的金蠔才是最多汁的，如果太乾身的話就與蠔豉沒分別。

 

　　另外，處理金蠔也是一種學問。若不想蠔味變淡，記得千萬不要把金蠔浸水！將放在冰格儲存的金蠔解凍，只要取出來放室溫就可以。使用前記得先用廚紙吸乾金蠔的多餘水份，再把金蠔略略爆香，焗飯的時候金蠔才不會出水，煮出來的金蠔更會香噴噴！

 

Nat Nat小教室：如何調出恰到好處的醬汁？

 

　　煮有味飯，醬汁可說重中之重。如果調出來的醬汁偏鹹或偏甜，整個飯的味道一定大打折扣！雖然每個人的口味都不同，但只要留意以下幾點，就萬無一失！

 

　　煮這飯我會用鰹魚汁，鰹魚汁其實是冷麵汁，在一般日式超市都可買到；要留意的是，鰹魚汁有分不同倍數，有3、5、6倍等，分別代表不同濃度，所以使用前記得先試味，甜度和鹹度如何，才好決定使用分量！

 

　　而味醂和鰹魚汁都各自帶有甜味，所以記得要加一些日本豉油，就可以中和兩者的甜味。最後，完成醬汁後記得先試味，醬汁偏鹹，煮出來的飯味道就剛剛好喇！

 

下頁睇詳細食譜，更多材料小貼士！

 

 

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