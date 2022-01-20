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20/01/2022

湯水達人Natalie｜出得廳堂賀年菜「花膠冬菇燜金蠔」，工人姐姐都做到！冬菇點浸會厚身啲？花膠點燜唔會溶掉？

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　　就快到農曆新年！疫情影響下今年不能出外吃團年飯和開年飯，只能在家自己動手煮！若果還未大家想好煮甚麼，不妨試試我這次教大家的「花膠冬菇燜金蠔」，這道傳統賀年菜做法看似困難複雜，但其實只要跟我的方法做，新手甚至工人姐姐都可以做到出得廳堂兼美味！

 

料理、湯水達人Natalie

 

 

花膠：如何令燜好的花膠完好無缺？

 

　　別看我這次用的花膠很細小，其實若果你浸發的方法正確，花膠也可以發得很大隻！不過每人浸發的方法都不一樣，如果要問用哪一種方法浸發花膠才是最好，就要視乎花膠的質素或特質，來轉用不同的浸發方法，可以請教海味店的專家。

 

　　說到要該怎樣選擇花膠，一般人認為愈大的花膠功效就愈好，但其實大小和口感只是個人喜好，功效和大小並無關係。選擇花膠時，最主要的是留意花膠夠不夠老身和乾水。提提大家，坊間有一些花膠看似便宜得來又大隻，但是買回家後發出來卻很薄身，這些花膠有機會是套大了模，所以買的時候要留意清楚喇！

 

　　大家經常都會說，花膠燜了一段時間後會消失得無影無蹤，其實是因為一早把花膠加入「慢慢燜」，花膠很容易就會溶掉。如果想燜完後的花膠完好無缺，可以在最後階段才加入花膠，燜10分鐘左右然後熄火焗半小時，利用餘溫軟化花膠，花膠唔會消失或溶溶爛爛之餘，吸味後就更惹味！

 

Nat Nat 小教室：冬菇點浸先最好？

 

　　經常聽到有朋友說無論用質量多好的冬菇，燜完或是煲好後也是沒有味！其實浸發冬菇的方法很重要，通常大家也只用凍水浸，而我的方法有少許不一樣，用我這個方法，包你煮的冬菇色、香、味俱全！

 

　　方法很簡單，以10隻冬菇為例，只需先預備好糖、生粉和約1碗水就可以！先用水開溶糖和生粉，將冬菇連同糖生粉水倒進保鮮袋裡，搓勻後放雪櫃一晚，讓冬菇吸收所有水份，就大公告成！糖可以把冬菇的甜味帶出，而生粉則可以鎖實冬菇的味道、令冬菇更滑。用這個方法浸發的冬菇會特別香，發出來亦特別厚身和完整，下次浸冬菇不防試試！

 

下頁睇詳細食譜，更多材料小貼士！

 

 

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