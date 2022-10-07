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07/10/2022

創自清朝！近200年歷史老刀莊！店名「何正岐利」是個謎？港產刀具買少見少，除了菜刀，還有甚麼？

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Text: Ian Ma Photo: Mark Lau

　　工欲善其事，必先利其器。喜歡入廚，若要得心應手，精良刀具不可或缺。尤其中菜烹調方法甚多，自然需要相應的刀剪廚具，何正岐利刀具產品種類豐富，確實值得一訪。

 

　　老舖「何正岐利」生產及銷售刀剪利器，商號歷史源遠流長，道光三年創於廣州，老號後人其後在港開設多家分號。何正岐利早年馳名香江，各家分號散落港九新界，現時名氣大不如前，而且經營規模今非昔比，年輕一代多數未聞其名。

 

 

　　刀莊名字確實獨特，像是人名，不過再看似乎不像。對於「何正岐利」的由來，較常見的說法是刀莊最初只叫「岐利」，其後仿冒者眾，是故加入「正」字以示正貨，商號改為「正岐利」。然而情況未見改善，於是冠姓氏於商號之前，變成「何正岐利」。不過坊間另有說法，曾有網民自稱何正岐利後人，引述其外公曾言何正岐利乃由何正和陳岐利所創，結合二人名字組成「何正岐利」。

 

　　何氏後人開辦「何正岐利」分號，大多加上自選字號以別於同族兄弟之業務，例如何正岐利成記（上環）或何正岐利樂記（大圍）等等。至於何正岐利（老）刀莊屬於祖舖，店內員工指出即使成記亦屬分號。刀莊早年坐落上環西港城附近，其時店名為「何正岐利老刀莊」，舖面出售多款刀剪利器用具，並且提供刀剪修理服務，全舖員工大約十數人。早年刀莊工場不止一處，西貢、元朗洪屋村及粉嶺安樂村均曾設置刀坊生產各種利器。及後舖位所在地段面臨重建，門巿遂於2009年遷至大角咀塘尾道，門面招牌改成「何正岐利刀莊」，繼續經營刀具利器的零售批發。

 

刀莊室內相當簡約，零售刀具放在靠牆的刀櫃內。

 

　　現址地點不在大街，估計街客不會太多。打開趟門走入舖內，察覺裝潢非常簡樸，不過間隔四正俐落。前舖用作銷售營運，左面玻璃櫃存放多把刀具，右面寫字枱用作處理文書。後舖存放許多闊身紙盒，層層疊疊高至成人胸膛，盒內鐵鑊全是產自內地，主要出口南美的唐餐館。零售只餘少量港產刀具，批發全是中國大陸出品，畢竟刀莊早已停辦工場。香港土地寸金尺土，維持工場運作代價不菲；加上行業已經式微，後生無意成為刀匠學徒，放棄製作也是無可奈何。

 

各款常用刀具可供選購。

舖內還有其他廚具發售。

 

　　顧客訪店購買刀具，店員樂意提供意見。選定合適刀具之後，執事先生就會按價開單，店員接著包裝貨品。刀莊包裝自有其法，先用報紙包妥刀具，然後外面多包一張雞皮紙。老舖的雞皮紙帶有設計，傳統得來不失美觀，圖文並茂。段落字數六十以內，行文用字古雅精簡，內容涵蓋刀莊歷史、業務範疇及產品種類等等。根據文字介紹，何正岐利創自道光三年（公元1823年），早年產品種類遠較今日豐富，刀具之外還有蘇殼、蘇鏟、罩厘、銅殼及銅鑊等等，鉸剪出現於圖案之上。現時刀莊已經停止製作各式利器，既然港產刀具所剩無多，欲購必須從速以免向隅。

 

桑刀

售價：$200

 

蘇殼

售價：$100

 

何正岐利刀莊 –大角咀

創於：1823年

經營：刀莊

地址：大角咀塘尾道66-68號褔強工業大廈地下R舖

營業時間：星期一至五10am - 4pm

 

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