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10/02/2023

逾70年老字號茶行！裝潢、茶罐流露歲月痕跡，自家烘焙60小時鐵觀音透出古樸濃香

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Text: Ian Ma Photo: Ian Ma

　　上環乃傳統茶莊雲集之地，彭裕泰（1893年）、顏香圃（1883年）、祥興（1895年）及隆益（1920年）均屬百年老號，顏奇香（1928年）、鴻昌泰（1955年）及林品珍（1948年）等等老舖亦經營逾半世紀。坐落在孖沙街的福建茶行同為該區老茶莊，創立於1952年，售賣各種中式茶葉，並以自家烘焙的鐵觀音尤為著名，店舖的傳統裝潢及古雅氣派更是茶行的特色。

 

　　福建茶行的招牌出自香港著名書法家區建公，「福建茶行」四字剛勁挺拔，風範凜然，盡顯老舖氣派。走入舖內，舉目環顧，裝潢、陳設、佈局及商品包裝協調地呈現一種古雅的店舖風格，簡樸的玻璃吊櫃置在兩側，櫃內放滿罐裝和紙裝的各種茶葉。

 

福建茶行舖面，招牌由區建公題字

 

　　左側的吊櫃下則是裝載散茶的透明茶箱，置中的吊扇後則是福建茶行的舖內招牌，招牌的左右置有藍紅兩色的飛馬商標，至於舖內最大的商標則掛在後舖的牆壁上，當走近這個飛馬商標時，便會發現原來後舖尚有一張茶几，平日老闆就會與顧客坐在這裏，閒談品茗。在舖內拍照時，發現茶箱旁擺著一台舊式枱磅，至今仍可秤重，實用之餘亦切合舖內的古樸雅致。

 

茶行內部裝潢陳設，傳統風味盎然。

 

　　對於舖內的種種，老闆謙稱只是殘舊裝修，不過如此傳統風味，其實風靡許多本地顧客及海外遊客，日本遊客尤為鍾情茶行出品。首次選購回家沖泡之後，深感茶葉品質優越，自然向親戚友好介紹，難怪茶行擁有不少海外熟客。

 

舖內飛馬商標

 

　　裝潢陳設之外，多種茶葉的包裝亦呈現著港式美學。其中鐵觀音茶王的茶罐以靛青為底色，罐面上下為玫瑰所繞，罐身則飾以金花圖案，配上飛馬商標及商品名號居中，湊合起來效果悅目，並帶出獨特的傳統風格。其實往日茶罐款式更多，各種級別的鐵觀音配上不同顏色及形狀的金屬茶罐。在收銀台旁的玻璃櫃中，擺放著一個褪色的八角型茶罐，隱約看到當初的彩繪花紋，估計曾經綺麗非常。

 

福建茶行馳名出品，罐裝鐵觀音茶王。

 

　　包裝美觀當然只屬錦上添花，茶葉優質才是顧客所求。茶行的鐵觀音深得顧客歡心，除了選料上乘，茶行為了確保茶葉品質穩定，自設工場親自烘焙鐵觀音。店內的鐵觀音分為濃香及清香兩種。烘焙濃香鐵觀音，需時最少六十個小時以上，清香鐵觀音所需時間較少而且烘焙溫度較低。不過任何種類的鐵觀音，烘焙時間的掌握非常重要，烘焙過長則會變燶，過短則會榎歰。

 

貓店長「阿金」廣受各地顧客歡迎，相當稱職的親善大使。

 

　　茶葉品質固然出眾，經營風格同樣殷實可取。顧客選購茶葉時，毋需動輒購買半斤，小量購買亦無任歡迎，待客貼心如此，廣受好評實在理所當然。店方認為社會上崇尚健康的風氣漸濃，愈來愈多人喜歡喝茶。事實上，近期訪問過多間傳統茶行，多位老闆不約而同指出年輕顧客數目持續增長，傳統茶莊的行業前景並不黯淡，可否覓到光明前路，就看茶行如何掌握商機及世局變化。

 

福建茶行 – 上環

創於：1952年

經營：傳統茶行

地址：上環孖沙街 6 號地舖

商品：各款中式茶葉

 

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