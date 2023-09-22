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22/09/2023

老字號 ︳買少見少潮式小店！即包即蒸鹹甜粿！現烤酥皮芋泥月餅熱辣辣超搶手

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  • 香港老舖記錄冊

    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

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    尋‧情‧味

    隔周五刊出

 

曾記粿品的舖面

 

　　曾記粿品早在1957年開業。店舖曾經於上環香馨里開業，後遷至皇后街市熟食中心經營。白底紅字的招牌、店內傳統藤製支架透露著其歷史。每逢午市時間，曾記的店面就會人山人海，只因其出品具傳統潮式風味。店內售賣林林總總的潮式食品。除了煎蠔餅、粿品和各種潮式糖水外，曾記也有售賣市面上少見的潮式食品，如水瓜烙和炒糕粿。煎蠔餅作為店鋪的招牌菜之一，吸引了不少食客慕名到訪。店員會把蠔餅分四塊上菜。曾記的蠔餅外皮香脆，口感有些煙韌，蠔仔甚有鮮味。

 

曾記的粿品款式繁多

 

　　店名「曾記粿品」已經明示店舖的主打菜式。粿品作為曾記的代表菜式，出品七種鹹粿和四種甜粿，共有十一種粿品。曾記的粿品是每日在店內新鮮製作。若碰巧店員正在製粿，食客也可一睹其製作過程。店員會把包好的粿放在藤盤上，再放入爐中蒸熟各種粿品。蒸熟的粿品在放涼後，便會分門別類地放在鐵盤上供顧客選購。店舖鹹甜粿品各有捧場客，甜粿中最受歡迎分別是黑桃粿、紅豆蓉粿和芋泥粿。三種粿的粿皮帶有微甜、香糯煙韌，類似糯米皮的口感。 黑桃粿的粿皮以黑芝麻製成， 選用綠豆蓉為餡料， 因其外形像桃而得名。粿品足料， 餡料口感綿滑。 三者之中以黑桃粿口感最為輕盈，而且甜度最低， 紅豆蓉粿次之， 芋泥粿相對兩者較甜。至於煎過的粿更添上一份外酥內軟的口感。若怕過於油膩，亦可向店員表示不用煎粿， 改為奉上蒸粿。鹹粿方面，以韮菜粿最為有名。韮菜粿的韮菜餡份量十足。值得一提的是，堂食的煎粿需要三個起叫，外賣的粿品則沒有這限制。

 

曾記月餅盒面採用蟠桃會為設計元素，別具一格

 

　　臨近中秋前夕，店舖也會推出月餅應節。他們會暫停粿品製作以便騰出時間製造月餅。曾記的月餅只有三種口味，分別是芋泥、紅豆與綠豆。三者之中最著名的是芋蓉月餅。芋蓉內餡細膩、甜度相宜、金黃色酥皮層次豐富，可謂潮式月餅的佼佼者。曾記與坊間餅店不同，客人不用預訂月餅，直接到門市購買便可。每天也會在門市製餅、賣餅，只因顧客大多喜歡購買熱氣騰騰、新鮮出爐的月餅。有見及此，月餅每日現烤現賣，確保月餅新鮮。因月餅不乏捧場客，所以月餅幾乎會在每日收舖前沽清。建議避免在臨近打烊前到訪門市以免撲空一場。

 

清心丸綠豆爽，清心丸為潮州特有的小吃

 

　　另外，店舖出品的清心丸綠豆爽十分足料。清心丸綠豆爽是潮式糖水代表糖水之一。 綠豆爽的製作過程繁複。 首先需要將綠豆一分為二。再經數小時浸泡和清洗後， 將脫殼的綠豆畔蒸熟，方能和糖水混合製成綠豆爽。 清心丸則是由木薯粉製成， 其形狀是透明立方體。綠豆爽有滿滿的綠豆畔，清心丸則煙韌中帶有點彈性，並沒有過分的甜膩感。

 

曾記粿品–上環
創於：1957年
經營：潮式食肆
地址：上環皇后街1號皇后街熟食市場8號檔
電話：2574 3069
營業時間：星期一至六:10:00-19:30， 逢星期日休息

 

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