西營盤紮作老字號！「花燈大王」憑7米高「八仙賀壽」創健力士世界紀錄！第二代見證行業興衰望重現昔日好手藝

紮作歷史源遠流長，作為一門傳統工藝，不但呈現豐富的藝術價值，更加蘊含深厚的文化內涵。紮作在傳統中華文化之中意義非凡，在各地有不同的特色和發展。在香港，昔日舉凡打齋建醮、節日賀誕、婚喪喜慶、商業宣傳，甚至開埠週年、英君加冕、登基紀念、皇室訪港，都會出現紮作的身影。

香港的紮作行業曾經蓬勃興旺，不但滿足內需，更加遠銷海外，由梁有錦師傅創於1952年的生和隆美術紮作是香港享負盛名的紮作老號。據梁老師傅之子梁金華師傅所述，紮作簡單來說即是利用竹篾、紗紙、漿糊等材料製作的仿真物品，筆者戲言紮作師傅實乃扮嘢專家。

從生和隆半個世紀以來承接的訂單可見紮作種類五花八門，包括紅白二事以及打齋建醮所需的紮作、龍獅紮作、賀誕花炮，還有相對鮮為人知的廣告和影視道具。訂單種類繁多除了反映生和隆與專門承接特定訂單的寶號定位不同，也反映生和隆具備承接各種訂單的條件而且客源廣泛。梁老師傅不但自身擁有出眾的技藝，還廣納人才、善於管理、精於開拓和鞏固客源。

梁金華師傅以生和隆為例子介紹香港紮作行業的變遷

在眾多紮作項目之中，花燈是生和隆的招牌紮作項目。1977年，香港華人風俗促進會聯合香港旅遊協會在維多利亞公園大型中秋花燈晚會，此後香港於元宵節和中秋節常有花燈大會和設計比賽。生和隆於1980年榮獲維多利亞山頂公園中秋綵燈會走馬燈設計比賽冠軍，其後名氣愈來愈大，生意愈來愈好。1984年，生和隆為一所吉隆坡華人購物中心紮了一盞高達七米、名為「八仙賀壽」的花燈，商場方面成功申報健力士世界大全記錄，「八仙賀壽」當時被譽為最高的花燈。

市政局和旅遊協會在8、90年代每年舉辦花燈大會，在維多利亞公園和高山劇場公園經常能夠看見生和隆的出品。翻查報章，1989年，生和隆為市政局綵燈會製作了一盞高達七米、名為「孔雀開屏，盛世豐年」的走馬花燈，由梁老師傅和另外五名師傅合作花了兩個月製作而成，號稱史上最高走馬花燈，底層為花籃，第二層外層為楊門八將，第二層內層為市政局紫荊花標誌和龍的佛山剪紙圖案，第三層為八仙賀壽，第四層為八條龍，第五層為八隻鳳，第六、七層為孔雀開屏，共有四個孔雀頭，層與層之間有十六盞小花燈懸掛點綴。花燈第二層內外均可轉動，內外轉速不一。除了本地，梁老師傅的花燈作品遍佈世界各地，到了千禧年仍可於台灣看見梁老師傅的出品。

生和隆榮獲多個花燈大賽的獎項

從上可見，生和隆承接各式各樣的紮作訂單，種類豐富。梁老師傅於2017年離世，生和隆的紮作業務隨之落幕，其兒子梁金華師傅珍視紮作技藝，希望承傳與公眾分享傳統紮作之美。梁師傅認為學習紮作必先掌握扎實基本功，了解傳統，思考如何製作，才能發揮創意。梁師傅目前希望重現昔日精緻的手藝，讓市民大眾認識何謂｢好｣的紮作。只有大眾認識何謂好，要買家懂得欣賞，才會對業界有要求，才會推動業界良性發展。