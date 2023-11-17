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17/11/2023

逾70年傳統香料老舖堅持量產即榨椰漿、自家研磨香料！只為保持品質！搬舖、遇疫情反而帶旺生意？

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    香港老舖記錄冊

    「香港老舖記錄冊」旨在引導大眾欣賞香港傳統店舖的價值；培養大眾支持香港傳統店舖的習慣；為有需要的傳統店舖尋覓有潛質的繼承人。團隊成員來自各行各業，懷著共同目標，善用自身技能，傳揚老店故事，推動文化承傳。項目始於2018年，成員遊走香港老店，細聽店舖故事，透過社交平台發佈文章與照片。2022年推出第一本著作《香港老舖記錄冊》，期望讓不同的受眾了解香港珍貴的傳統店舖。

     

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    尋‧情‧味

    隔周五刊出

　　今時今日，香港仍然存在不少傳統香料老舖，除了出售多款香料，店舖業務多數跟椰子有些關係。成發店東李文廣的祖父早於上世紀20年代開始經營椰子行業，父親於1952年自行創立成發椰子。經營初期，主要出售鮮製椰子產品，例如：新鮮椰絲、椰水及即榨椰漿等等。當中處理過程需要大量人手，人力成本一直高企，意味著生意只能賺取微利。後來港人口味轉變，椰子需求下跌，業內老號紛紛兼營香料出售，部分更加早已停止出售椰子。成發椰子出售香料之外，仍然保留鮮製椰子產品，不過老舖人手緊絀，所以每日產量不多，並且不設預訂，先到先得，真正「數量有限，售完即止」。

 

 

　　行業經營模式不斷演變，店舖位置亦轉換過幾次。成發於灣仔創立，店址最初座落灣仔道，其後舖位搬至春園街，2018年遇上加租，因此遷址堅尼地城。搬舖之前，成發所在的春園街車水馬龍，人流遠勝堅尼地城的新舖。筆者曾經以為成發搬遷後，門巿生意應該大不如前。原來實情剛好相反，因為春園街平日路窄人多，遇上會展舉辦大型展覽，更是水泄不通，所以途人甚少駐足店外，遑論入內購物。新舖反而靜中帶旺，加上新派餐廳紛紛入駐堅尼地城，廚師不時訪店採購香料。而且新舖位置毗鄰不少住宅，街坊在疫情下較常留家煮飯，間接惠及成發的門巿生意。對於熟客而言，店舖周圍環境較易泊車，更加方便他們開車跨區惠顧。

 

 

　　罐頭椰漿乃成發的主打產品，目前透過委託東南亞工場，按照店舖的生產標準代產椰漿。綠色罐身的雙鷹椰漿產自印尼，啡色罐色的聯鷹椰漿產自泰國，兩者濃度同樣首屈一指。稀釋椰漿當然可以增加利潤，不過老舖相當重視產品水準，拒絕降質圖利。所以隨手拿起一罐成發的椰漿，細看罐身的成份標籤，椰漿比例高達99.95%，便知真材實料，並非吹噓。

 

 

　　除了罐頭椰漿之外，香料仍有一定巿場需求。店內兩側貨架擺滿多種香料，計有古月粉、玉桂粉、八角粉、沙羗粉、卥水料、丁香粉、指天椒粉、五香粉及馬豆粉等等，應有盡有。成發處理香料非常認真，香料進口香港後，就會運到合作多年的研磨工場研磨成粉，然後運到店內貯存。研磨過程不會混入雜質，香料成份份外純粹，保留了香料的天然香味。成發的古月粉芬香自然，並無坊間胡椒粉的刺鼻。五香粉則為自家調製，目前配方包含十種香料。只要打開貯存器冊的鐵蓋，立即辛香四溢。小包五香粉只售港幣七元，份量足用三至四個月，實惠非常。

 

 

　　大眾以往追求品質，現在著重快捷及便宜，人心常變，當然無可厚非。不過堅持品質落得靜待完成歷史使命一途，他日飲食文化回歸食材品質，欲尋新鮮椰子製品之時，恐怕已是「蘇州過後」。

 

成發椰子 – 堅尼地城
創於：1952年
經營：椰子店
地址：堅尼地城海旁48-49號地下18號舖
商品：椰漿、椰絲、新鮮椰汁及各種香料

 

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