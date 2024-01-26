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26/01/2024

上海街僅存文具店老字號！舊式裝潢陳設70年如一日、賣洋紙宣紙羅庚！為甚麼買文具是對生活方式的選擇？

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Text: Cindy Photo: Lay

　　服務街坊七十載，上海街碩果僅存的文具店！用上玻璃櫃展示產品一清二楚，竟然仲有羅庚賣？文字何價，文具何從？

 

　　現位於上海街165號的大達文具行（以下簡稱為「大達」），由現任經營者陳鎮雄先生的爺爺 —— 陳浩如先生創立。他以七歲之齡來到香港，先在書局工作賺取經驗，再白手興家，先後於上海街123號開立「興記書莊」售賣書藉，隨後在旁舖位開辦專營印製的「興亞印刷」；及後亦在旺角上海街開立「大達文具行」及其他店號。陳老先生年事漸長後交由兩位公子、陳基源和陳福祥先生繼承經營店務。7-80年代香港工業北移、經濟轉型，時至今日，大達文具行以銷售各式文儀用品為主。

 


大達文具行店面

 

　　甫踏進大達文具行的店面，便會看見其保留了傳統零售舖的陳設裝潢，有別於現時市面其他店家把文具全併密集地擺出，大達的貨品陳設是選擇將它們放在玻璃飾櫃內，顯得琳琅滿目而不過於混亂。陳生回答指當初選擇此般陳列擺法，是由於店內空間小，但貨品種類頗多，加上客戶採購貨品比較大量，所以玻璃飾櫃可以貯存較多份量，省卻到貨倉提貨的時間、方便顧客；同時他也認為，與其像超市般客人取貨付款即離去，更樂見對方進入店舖後的一聲問好，詢問有否售買所需的文具，從而打開彼此的溝通，明白顧客的要求並提供所需，建立超於單純供求買賣的關係。這也是呈現了老舖的一種特色，大達透過保留了店內裝潢，自然而然的引向另種買賣的方式。比起當今如疫情期間要盡量減少接觸傳播風險，而愈趨盛行的「無接觸購物」、自動付款機和QR code落單，等等用上機械代替人員的零售形態，看似提高了效率，卻無疑是削去了人際買賣間的交流。

 


店門前左方放着各種常用紙材，如洋紙、紗紙、瀝青紙

 

　　除了各式書畫筆材、文房用具，過去為應付周邊中小型企業的需求，大達亦有賣不同款式的帳單收據本。店舖後方則放着一系列台灣製造、託盤以電木製的羅盤（即羅庚）。大達店門前有一個帶有年月痕跡的木筒，四格放置不同紙品，陳生指往昔尖沙咀一帶手工訂造洋服和進出口業繁盛，行業用的紙品銷量大，因此來貨種類沿流至今：例如有又名白雞皮紙的洋紙，主要供裁縫採紙樣用，舊時學生亦用作包書；另有略厚身如草紙或習字簿材質的傳統紗紙，即俗稱的「包鹽焗雞紙」，常用於餐廳及家用烹飪燉焗。宣紙、玉扣紙托墨吸水韌性好，則適用於毛筆書法；防潮耐磨的瀝青紙常用作商品包裝；每逢盛大事宜如臨近歲晚、招牌開封、做節拜神必用上的大紅紙，以上種種大達文具行都仍有售賣。

 


玻璃飾櫃列放不同文具

 

　　近年文具的零售點不只限於傳統形式上的「文具店」，陳生指出，雖說近十年文具店式微，但現時有不少地方均有文房用品的身影，例如超級市場、百貨公司、主打價錢便宜的特賣場及生活家品店等。面對近年的經營挑戰，有不少文具公司、地區老店都結束營業。現時仍留在社區的文具店能如何轉變更新，以迎接將來呢？承擔起管理大達的責任，陳生有自身的經營心得：「其實文具，都係為咗解決問題、提供 solution、增加工作效率⋯⋯ 」 的確，文具本來就是為輔助書寫而誕生，中世紀以來，前人以鐵蠟鵝毛石墨等不同物料，在平面上劃上字形，以發展出文明和溝通；到逐漸演變而生的紙品、修正用品及裁剪黏貼工具，都是為着各種文儀功能而生。而文具店，就彷如一個存有各項工具的中心點， 佇立在街邊默默的回應着人們生活中產生的各種需求。隨着科技進步，新媒體廣泛應用，許多日常的實體操作都可移到虛擬世界去進行。

 

　　與其說是文具店前景堪憂，倒不如思考文具本身的出路。萬物的應用，漸變成生活方式的選擇，如同人際間的通訊，有人常用短訊、電郵，也有愛用紙筆書信的一群。城市如何承傳文化？不妨走進街上碩果僅存的文具店，用不上二十元的紙筆尋找答案。

 


現任陳老闆仍熱心管理店務，自言能夠提供文具買賣，解決顧客的日常需求，是滿足並帶有意義。

 

大達文具行

創於：1948 年

經營：銷售文儀用品及紙品文具

地址：九龍油麻地／佐敦上海街165號

 

 

 

 

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