  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

07/06/2024

駱克道55年麻雀館見證行業變遷！麻雀枱由「泥地」變「草地」、深圳碰槓牌取代傳統廣東牌！與食店合作派食物、伙旅行社辦深度遊，傳承麻雀文化

#街坊生意 #灣仔 #本地遊 #老字號 #麻雀館 #香港蔴雀娛樂公司 #老店 #麻雀 #老店情味
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Monica Photo: Hong PICs - 康港劉影

　　談到香港人的消遣娛樂，當然少不了「攻打四方城」。麻雀耍樂於香港傳統文化植根甚深，而五、六十年代為香港麻雀館的黃金時代。昔日駱克道娛樂場所林立，入夜後，其中一塊巨型霓虹招牌尤其矚目，它正正就是屬於香港蔴雀娛樂公司。

 

　　香港蔴雀娛樂的創辦人為張法平，即現任董事總經理張家寧的爺爺。張法平本為教師，在六十年代偕同妻子從廣東三水南下香港，曾在不同地方打工，後來在麻雀館晉升快，就省吃儉用，繼而成為股東。六十年代的灣仔曾經有過十間麻雀館，張法平相中灣仔一帶的發展潛力，決定自己投資，於1969年創立香港蔴雀娛樂。張法平當時也做過酒樓及歌廳生意，隨後專注投入麻雀館業務，太太則照顧家庭，從旁輔助。到2003年張家寧的嫲嫲癌症病發，痊癒後自知已到風燭殘年，便交付孫子好好管理麻雀館。他憶起小時候只會在店內砌麻雀金字塔，對如何營運完全不熟悉，連打麻雀也是後來才學。最初接管經營時，曾經做到蝕本。爺爺叫他從計數開始學，花了一段時間才逐漸上軌道。

 

昔日香港蔴雀娛樂公司的巨型招牌，今已拆卸。（照片由香港蔴雀娛樂提供 ）

香港蔴雀娛樂的創辦人為張法平。（照片由香港蔴雀娛樂提供 ）

 

　　隨著時代變遷，香港蔴雀娛樂的營運模式也經歷了不少變化，譬如「泥地」已被「草地」淘汰。「泥地」為木枱，「草地」則為電動麻雀枱。這代表於「泥地」上打的傳統廣東牌已被「草地」上打的深圳碰槓牌取代。兩者之間的分別在於後者無法上牌。能夠上牌的時候，章法稍為重要，而碰槓牌的話，章法依然重要，但運氣佔較大比重。不過這也意味著習慣打傳統廣東牌的老人家，逼著要與時並進，改在「草地」上打麻雀。

 

「草地」，即電動麻雀枱。

 

　　人手方面一樣改變不少。其一是以往無論女性表現多出色，到退休那天還是只能當侍應工作，而這一代，女性員工已上升到一半比例，現在店內亦有女經理。其二是過去麻雀館只有全職工作，現時則有部分員工為兼職工作，有些人會寧可打幾份工，較能靈活分配個人時間。至於工作天數，以前是每三天就休假一天，現在則是上班兩天就休假一天，一個月有十天的有薪假期，有此改變主要是因為招聘較以往困難。發薪日方面則由過往每天發薪，改成十五天發薪。

 

　　香港蔴雀娛樂的街坊生意居多，遊客較少，故此除了提供娛樂，他們亦扮演了一個街坊聚腳點的角色。老友記可以在此聚在一起聊天，附近上班的裝潢師傅或廚師趁休息時間來麻雀館摸幾圈。他們亦與灣仔區其他食肆，如忠記粥品，合作派發食物給長者，連結駱克道一帶的街坊街里。另外，香港蔴雀娛樂之前跟遊戲《明星3缺1》合作，現在正計劃與旅行社合作舉辦深度遊，打算在營業前的時間讓觀光客參觀麻雀館，教他們打麻雀，可見他們團隊持續不斷花心思為了讓更多人接觸及了解麻雀文化。文化傳承從來不易，這間五十五年的老店可謂盡心盡力。

 

 

香港蔴雀娛樂公司-灣仔

創菸：1969年

經營：麻雀館

地址：灣仔駱克道384-388號嘉賢大廈地下B舖及閣樓全層

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】辭任終院法官撰文指本港法治受干預，政府反駁強調不受政治壓力，你是否支持政府回應？► 立即投票

我要回應
更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#街坊生意 #灣仔 #本地遊 #老字號 #麻雀館 #香港蔴雀娛樂公司 #老店 #麻雀 #老店情味
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

「超級選舉年」中，與中國有關的兩場選舉

11/06/2024 14:04

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk