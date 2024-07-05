涼果屋60年代木頭車起家！堅持香港製造自家研發洛神花梅、桂花梅、番茄仔乾、手工花生糖

現時香港不少涼果店與潮汕地區息息相關。由於潮汕地區鄰近東海，亞熱帶氣候利於瓜果生長，製作涼果就最適合不過。為了令瓜果的保存期得以延長，潮汕人開始採用不同醃製方式保鮮，因此不少潮州人懂得製作涼果。中國內戰期間，大量大陸移民抵港當中不少來自潮汕，一併帶來製作涼果的技術，涼果店數目自此漸漸增加。

在1951年，潮汕人在港開辦24間涼果店。亞盧涼果屋老闆阿盧同樣來自潮州， 其父是中醫，深諳果類屬性和不同處理手法，阿盧自小耳濡目染。加上姑姐是涼果師傅，早在潮州之時從其身上學得製作手藝。在1960年代末來到香港，他開始在街頭巷尾和戲院門外推著木頭車販賣涼果，款式不如現在五花八門，只得醃青瓜、醃蘿蔔、醃木瓜、醃沙葛、醃楊桃和酸薑。雖然當時只得少量選擇，但已經大受歡迎。當時香港還未有超級市場售賣涼果，客人會買一大件一大件醃瓜和醃果帶入戲院，邊欣賞電影邊吃涼果。在1980年阿盧終於搬進舖，店舖位於堅拿道西12號地下，最初名叫阿盧八爪魚，其後改名為亞盧涼果屋。

創辦了亞盧涼果屋後，阿盧就開始製作多款式涼果，如野薑果皮、檸檬皇、老藥桔、檸檬薑、楊桃乾等，不同涼果各具功效。野薑果皮使用野薑長浸老陳皮，野薑果皮的功效如同高麗蔘，能化痰止咳。檸檬皇用原隻檸檬連皮帶肉製作而成，清甜無核，能順氣潤喉，生津止渴，舒緩喉嚨痛。阿盧有特別製作淡味版本的檸檬皇，給血糖高和患有糖尿病的人士食用。至於老藥桔，它能消熱下火、化碳止咳，令聲音沙啞和喉嚨腫痛的病人都能得到及時的舒緩。

除了經典款式以外，有不少涼果均由阿盧後期研發的，以配合時代的口味和需求，例如水蜜桃乾、洛神花梅、桂花梅和番茄仔乾等。它們味道清新，適合解饞的同時，當然亦不乏藥用價值。以洛神花梅為例，它酸甜爽口，兼具降血壓和消脂養顏的功用。番茄仔乾是用番茄仔製成，帶有酸甜味，健胃之餘更可促進血液循環。至於昔日產品今日製作數量反而十分有限，需求今不如昔，阿盧也會視乎心情才拿出來售賣。現在有時候還會製作濕芒，酸酸甜甜的，通常客人欲購則要提早要求，他才會預先浸好。因為新鮮的蔬果適合新鮮製作，加上大眾口味未必會一如以前，所以少量製作配合低調供應，實屬人之常情，否則只會浪費食材和醃製的時間和心思。

亞盧涼果屋的工場設於新界，生果平日會直接運送到工場處理和醃製。涼果師傅都是和阿盧一起移居香港的親人，不少師傅年事已高，一些更是年逾九十。亞盧涼果屋除了售賣本地製作的涼果，還會售賣其他本地製作的食物，例如豬肉乾、牛肉乾、雞粒、花生糖、甜醋薑等。豬肉乾和牛肉乾百份百由肉製成，並無混合其他化學成份或添加劑，品嚐到的都是真實的味道和口感。至於花生糖同樣有別於其他坊間售賣的，外皮是用花生粉和糖包裹著花生蓉，因為是全人手製作，所以外表大小不均、芝麻並非平均散佈在花生糖的表面。亞盧涼果屋賣的甜醋薑是使用本地品牌同珍醬園的甜醋浸製而成。在阿盧能品嚐得到的涼果和小食，同時均在印證採用本地資源製作之可能。

現在本地的涼果舖製作普遍趨向標準化，不少製作工序、甚或是整個製作過程都會選擇外判至其他地方進行，款式亦愈來愈單一和有限。涼果款式和製作皆是本地飲食的文化及歷史載體，透過品嚐醃果方體會前人會帶進戲院進食的文化，也是透過嘗試不同款式的涼果才會親身體會涼果如何能夠結合味蕾的享受和醫療的功用。或許某些涼果品牌資源較多，因此宣傳相對充足，以致港人對於本地涼果行業的認識相對有限。亞盧涼果屋是數一數二還會堅持在香港製作，並提供琳琅滿目的選擇給大眾品嚐，真真正正能夠代表「香港涼果」的店舖。有些報章和雜誌會前來找阿盧刊登廣告，他堅持不會付錢賣廣告。因為他深信如果自己質素良好是不需要廣告，客人自然會前來，精力與其花在如何宣傳，不如用於如何製作和保留更多值得大眾品嚐的涼果。在港製作涼果並非易事，醃製用地需求遠不及天然生曬。香港土地寸金尺土，有可能適合的土地都正在發展或即將面臨發展計劃，仍然有本地師傅有手藝在本地製作涼果的時日，都值得我們珍惜。

亞盧涼果屋

創於：1960年代末

經營：涼果

地址：銅鑼灣堅拿道西15號地下