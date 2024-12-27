中環老字號｜70年歷史女裝訂製名店 顧客包括中外名人巨星、英國皇室成員

香港女裝訂製界的老字號「張水法時裝設計、疋頭公司」憑著出色的縫製工藝廣得讚譽，公司以洋服起家，時至今日延伸至各種中西式女士服裝，包括婚紗、晚裝、旗袍、套裝和大衣等。無數名人如英國安妮公主、波姬小絲、鄧麗君、菜菜子、莫文蔚，也曾經是他們的顧客。店內掛有一張公司受邀到白金漢宮與英女皇會面的合照，足見其聲譽與實力。

因張水法公司曾為英國皇室成員製作衣服，2017年張德忠、忻靄苓夫婦受邀到白金漢宮與英女皇會面。



張水法公司曾為歌手莫文蔚製作旗袍。

張水法生於上海浦東，年輕時在一間由法國女士開的服裝店學習女裝設計及裁縫工藝。1946年，張水法攜家帶眷來到香港，於中環香港大酒店創立高級時裝店。英文名字Zeepha Couture則是由一位法藉秘書起名，Zeepha取自上海話「水法」的諧音，Couture意指服裝訂製。鄰近的太子大廈在1965年完成重建時，主動邀請張水法進駐開店。當年從接單到起貨只有短短兩三天時間。張德忠在店內接單，去酒店替客人度身，回去連夜在工場監督，往往忙到零晨兩三點。其後張水法移民加拿大，九名子女唯獨張德忠對這一行感興趣，於是與妻子忻靄苓共同接管公司。





張德忠一家。

公司因擅長中西式縫製，且手工精細，在七十年代發展出中西合璧的路線，深受顧客青睞。張德忠說：「別家是dress and jacket，我們則是cheongsam and jacket。」他們能夠在旗袍上面增添西式元素，如用上蕾絲，加上拖尾等。

現代女裝風格漸趨簡約，不似昔日宮廷式洋裝需要大量打摺、槓裙（即底裙加上多層柯根紗)、三四層裡布等工序，不過做工的細節始終繁複。大至一些基本要求，如既定部分該怎麼勾，起用多少針，哪個位置需要「包骨」；小至一些技巧都需兼具，譬如製作外套的領口時，一般做法只用熨斗處理，而張水法的師傅則是一邊縫製，一邊用手捏軟布料，確保領口的弧度及布料順滑服貼。此外，他們講究縫口的穿針位置精準，線路工整，針距一致，這些細節最考裁縫師傅的工夫，也是手縫的難處所在。

訂購布料配件同樣一絲不苟。以服裝的「裡」（lining）為例，裡布跟面料不同，他們會為這塊裡布特地選料配色。張水法一般採用真絲裡布，現時因為成本高，可選用的顏色有限，有時候為了一件衣服所需要的顏色，公司甚至會專程染布，可見製作之細緻。

近年有些布廠因染料、人力或財務問題而倒閉，手工刺繡、手製紐扣也面臨式微，一些傳統手藝逐漸被機器取代，張水法最切身體會到這種時代變遷。不變的是，張水法至今仍然有自己的工場，自己的師傅，他們堅持花時間與心血製作每一套衣服，沿用手縫。目前張德忠的女兒張秀芳與兒子張正年也一同打理時裝店，三代人均對時裝充滿熱情，對完美有份執著，其實相當難得。

張水法時裝 - 中環

創於：1946年

經營：女裝服飾訂造及縫製

地址：中環德己立街2-18號業豐大廈5樓501室

撰文：Monica

攝影：Boris